Haberler Trabzonspor TRANSFER HABERLERİ: Umut Bozok'un menajeri tarih verdi! Transfer...

TRANSFER HABERLERİ: Umut Bozok'un menajeri tarih verdi! Transfer...

Son dakika transfer haberleri: Spor Toto Süper Lig'in yeni sezonu öncesi transfer çalışmaları hız kesmeden devam ediyor. Şampiyonluk ipini göğüslemek isteyen Galatasaray ve Trabzonspor'da gündeme gelen isimlerden biri de geçtiğimiz sezonu gol kralı olarak tamamlayan Umut Bozok olmuştu. Yıldız futbolcunun menajeri Kemal Tamtürk'e özel açıklamalarda bulundu. İşte o sözler... (fotomac.com.tr / ÖZEL HABER)

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 05 Ağustos 2022 Cuma 14:39 Güncelleme Tarihi: 05 Ağustos 2022 Cuma 15:06
KEMAL TAMTÜRK
TRANSFER HABERLERİ: Umut Bozok'un menajeri tarih verdi! Transfer...

Süper Lig ekipleri kadrolarını genişletmek için transfer çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor.

TRANSFER HABERLERİ: Umut Bozok'un menajeri tarih verdi! Transfer...

Birçok kulübün transfer listesinde ise Umut Bozok var.

TRANSFER HABERLERİ: Umut Bozok'un menajeri tarih verdi! Transfer...

Galatasaray ve Trabzonspor geçtiğimiz sezonun gol kralı için devreye girdi.

TRANSFER HABERLERİ: Umut Bozok'un menajeri tarih verdi! Transfer...

25 yaşındaki futbolcu kariyerini Türkiye'de sürdürmek istiyor.

TRANSFER HABERLERİ: Umut Bozok'un menajeri tarih verdi! Transfer...

Daha önce adı İstanbul'un üç büyükleri ile de anılan genç oyuncu anlaşma sağlayamamıştı.

TRANSFER HABERLERİ: Umut Bozok'un menajeri tarih verdi! Transfer...

Fırtına da daha önce Umut için Lorient'le görüşmüş ancak sonuç alamamıştı.

TRANSFER HABERLERİ: Umut Bozok'un menajeri tarih verdi! Transfer...

MENAJERİNDEN AÇIKLAMA GELDİ

Yıldız futbolcunun menajeri Umut Bozok ile ilgili son gelişmeleri fotomac.com.tr'den Kemal Tamtürk'e iletti.

TRANSFER HABERLERİ: Umut Bozok'un menajeri tarih verdi! Transfer...

Fransız menajer Oliver Davo yaptığı açıklamada, "Umut transfer olmak üzere ve evet, bazı Türk kulüpleriyle hala görüşüyoruz.

TRANSFER HABERLERİ: Umut Bozok'un menajeri tarih verdi! Transfer...

Sanıyorum ki karar en geç önümüzdeki haftanın başında verilecek." ifadelerini kullandı.

TRANSFER HABERLERİ: Umut Bozok'un menajeri tarih verdi! Transfer...

UMUT BOZOK KİMDİR?

Umut Bozok, santrfor mevkisinde oynayan bir Türk milli futbolcudur.

TRANSFER HABERLERİ: Umut Bozok'un menajeri tarih verdi! Transfer...

Umut Bozok, 19 Eylül 1996'da Fransa'nın Saint-Avold şehrinde dünyaya gelmiştir ve 25 yaşındadır.

TRANSFER HABERLERİ: Umut Bozok'un menajeri tarih verdi! Transfer...

178 cm boyunda ve kilo olan Umut Bozok, Sağ ayağını kullanmaktadır.

TRANSFER HABERLERİ: Umut Bozok'un menajeri tarih verdi! Transfer...

Umut Bozok, Profesyonel kariyerine Metz II'de 2013'te başladı.

TRANSFER HABERLERİ: Umut Bozok'un menajeri tarih verdi! Transfer...

Altyapı kariyerini ise Etoile Naborienne ve Metz'de tamamlamıştı.

TRANSFER HABERLERİ: Umut Bozok'un menajeri tarih verdi! Transfer...

Başarılı oyuncu Metz II'den sonra Championnat National ekibi Consolat'a geçti.

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