TRANSFER HABERLERİ: Umut Bozok'un menajeri tarih verdi! Transfer...

Süper Lig ekipleri kadrolarını genişletmek için transfer çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor.
Süper Lig ekipleri kadrolarını genişletmek için transfer çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor.
Birçok kulübün transfer listesinde ise Umut Bozok var.
Galatasaray ve Trabzonspor geçtiğimiz sezonun gol kralı için devreye girdi.
25 yaşındaki futbolcu kariyerini Türkiye'de sürdürmek istiyor.
Daha önce adı İstanbul'un üç büyükleri ile de anılan genç oyuncu anlaşma sağlayamamıştı.
Fırtına da daha önce Umut için Lorient'le görüşmüş ancak sonuç alamamıştı.
MENAJERİNDEN AÇIKLAMA GELDİ
Yıldız futbolcunun menajeri Umut Bozok ile ilgili son gelişmeleri fotomac.com.tr'den Kemal Tamtürk'e iletti.
Fransız menajer Oliver Davo yaptığı açıklamada, "Umut transfer olmak üzere ve evet, bazı Türk kulüpleriyle hala görüşüyoruz.
Sanıyorum ki karar en geç önümüzdeki haftanın başında verilecek." ifadelerini kullandı.
UMUT BOZOK KİMDİR?
Umut Bozok, santrfor mevkisinde oynayan bir Türk milli futbolcudur.
Umut Bozok, 19 Eylül 1996'da Fransa'nın Saint-Avold şehrinde dünyaya gelmiştir ve 25 yaşındadır.
178 cm boyunda ve kilo olan Umut Bozok, Sağ ayağını kullanmaktadır.
Umut Bozok, Profesyonel kariyerine Metz II'de 2013'te başladı.
Altyapı kariyerini ise Etoile Naborienne ve Metz'de tamamlamıştı.
Başarılı oyuncu Metz II'den sonra Championnat National ekibi Consolat'a geçti.
Daha sonra Nîmes ve Lorient'te oynadı. Lorient'teyken Troyes ve Kasımpaşa'ya kiralandı.
Umut Bozok aslen Yozgatlıdır. Umut Bozok hem Fransız hem Türk vatandaşlığına sahiptir.