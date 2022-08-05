Trabzonsporlu Enis Destan Warta Poznan'a transfer oldu!

Trabzonspor, Enis Destan'ın Warta Poznan'a kiralanması için görüşmelere başlandığını KAP'A bildirdi.

İşte o açıklama:

"Profesyonel futbolcumuz Enis Destan'ın Warta Poznan Kulübüne geçici transferi konusunda görüşmelere başlanmıştır.

Kamuoyuna duyurulur.

Saygılarımızla."



KİRALAMA BEDELİ BELLİ OLDU!

Öte yandan Trabzonspor, Warta Poznan'ın ödeyeceği kiralama bedelini de açıkladı:

"Profesyonel futbolcumuz Enis Destan'ın, Warta Poznan Kulübüne, 2022-23 futbol sezonu sonuna kadar geçici transferi konusunda anlaşma sağlanmıştır. Anlaşmaya göre, Warta Poznan Kulübü, Kulübümüze, kiralama bedeli olarak 75.000.-EUR ödeme yapacaktır.

Kamuoyuna duyurulur.

Saygılarımızla."