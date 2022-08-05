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Trabzonsporlu Enis Destan Warta Poznan'a transfer oldu!

Trabzonspor'da son dakika transfer haberi... Bordo mavililer, genç golcü Enis Destan'ın Warta Poznan takımına kiralanması için görüşmelerin başlandığını KAP'a bildirdi.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 05 Ağustos 2022 Cuma 13:59 Güncelleme Tarihi: 05 Ağustos 2022 Cuma 14:06
Trabzonsporlu Enis Destan Warta Poznan'a transfer oldu!

Trabzonspor, Enis Destan'ın Warta Poznan'a kiralanması için görüşmelere başlandığını KAP'A bildirdi.

İşte o açıklama:

"Profesyonel futbolcumuz Enis Destan'ın Warta Poznan Kulübüne geçici transferi konusunda görüşmelere başlanmıştır.

Kamuoyuna duyurulur.

Saygılarımızla."

KİRALAMA BEDELİ BELLİ OLDU!

Öte yandan Trabzonspor, Warta Poznan'ın ödeyeceği kiralama bedelini de açıkladı:

"Profesyonel futbolcumuz Enis Destan'ın, Warta Poznan Kulübüne, 2022-23 futbol sezonu sonuna kadar geçici transferi konusunda anlaşma sağlanmıştır. Anlaşmaya göre, Warta Poznan Kulübü, Kulübümüze, kiralama bedeli olarak 75.000.-EUR ödeme yapacaktır.

Kamuoyuna duyurulur.

Saygılarımızla."

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