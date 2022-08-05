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Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı İstanbulspor maçı sonrası konuştu

Trabzonspor haberi... Geçtiğimiz sezonu şampiyon olarak tamamlayan Trabzonspor sezonun perdesini İstanbulspor karşısında açtı. Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanılan karşılaşamada bordo mavililer İstanbulspor'u 2-0 mağlup ederek Süper Lig'e iyi bir başlangıç yaptı. Karşılaşma sonrası basın mensuplarının karşısına çıkan Abdullah Avcı, "İlk maçlar zor maçlardır. Geçen hafta kupa aldık, yorucu bir sezondan geçtik." ifadelerini kullandı.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 05 Ağustos 2022 Cuma 23:39 Güncelleme Tarihi: 05 Ağustos 2022 Cuma 23:49
Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı İstanbulspor maçı sonrası konuştu

Spor Toto Süper Lig'in son şampiyonu Trabzonspor, 2022-2023 sezonu açılış maçında İstanbulspor'u 2-0 yendi. Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanılan karşılaşmayı bordo mavililer, İstanbulspor'u Corneilus ve Denswil'in golleriyle 2-0 kazandı.

Karşılaşma sonrası basın toplantısında konuşan Abdullah Avcı, İstanbulspor galibiyetini yorumladı;

Abdullah Avcı: "İlk maçlar zor maçlardır. Geçen hafta kupa aldık, yorucu bir sezondan geçtik. Bence kazanabilmek önemliydi. Bazen daha dominant olmamız gerekiyor. Ama bunlarla ilk maçta karşılaşabileceğimizi biliyorduk."

Duran toplar, taç organizasyonları bunlarla ilgili hem analizlerimiz, hem pratiklerimiz var. Haftanın son gününü buna ayırıyoruz. Süper Kupa'daki ilk golümüz duran top. 2'si taç ve devamı. Bugün itibariyle duran toplar. Başka opsiyonlar da çalışıyoruz.

Benim için İstanbulspor'un ayrı bir yeri var. Bugün Abdullah Avcı buradaysa, İstanbulspor'un bunda büyük payı var.

Marek Hamsik ile başka, onsuz başka oynuyoruz. O yüzden planda değişiklikler oldu. Bir B planımız var ve onun üzerinde çalışıyoruz transferde. Sağ stoper dışında buraya da tecrübeli, deneyimli oyuncu bakıyoruz. ifadelerini kullandı.

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