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TRABZONSPOR MAÇI CANLI İZLE 📺 | İstanbulspor - Trabzonspor maçı ne zaman? Trabzonspor maçı saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

İstanbulspor ile Trabzonspor, Süper Lig'in 1. haftasında karşı karşıya gelecek. Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynanacak macadelede Arda Kardeşler düdük çalacak. Maçın yayın saati, kanalı ve 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, İstanbulspor - Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? Öte yandan maç öncesi Trabzonspor'un 11'i belli oldu. İşte detaylar...

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 05 Ağustos 2022 Cuma 20:02 Güncelleme Tarihi: 05 Ağustos 2022 Cuma 20:55
TRABZONSPOR MAÇI CANLI İZLE 📺 | İstanbulspor - Trabzonspor maçı ne zaman? Trabzonspor maçı saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

İstanbulspor - Trabzonspor maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Süper Lig'de heyecan başlıyor. İstanbulspor ile Trabzonspor 1. hafta maçında karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor. Peki, İstanbulspor - Trabzonspor maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

İSTANBULSPOR - TRABZONSPOR MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

İstanbulspor - Trabzonspor maçı 5 Ağustos Cuma günü saat 21:00'de beIN SPORTS 1'de yayınlanacak.

İSTANBULSPOR - TRABZONSPOR MAÇININ 11'LERİ

İSTANBULSPOR: Jensen, Oğuzhan, Okan, Mehmet, Tuncer, Ali, Ferhat, Melih, Topalli, İbrahim, Abazaj

TRABZONSPOR: Uğurcan, Larsen, Dorukhan, Hugo, Eren, Siopis, Abdülkadir, Bakasetas, Visca, Trezeguet, Cornelius

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