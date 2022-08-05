TRABZONSPOR MAÇI CANLI İZLE 📺 | İstanbulspor - Trabzonspor maçı ne zaman? Trabzonspor maçı saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

İstanbulspor - Trabzonspor maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Süper Lig'de heyecan başlıyor. İstanbulspor ile Trabzonspor 1. hafta maçında karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor. Peki, İstanbulspor - Trabzonspor maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

İSTANBULSPOR - TRABZONSPOR MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

İstanbulspor - Trabzonspor maçı 5 Ağustos 21:00'de beIN SPORTS 1'de yayınlanacak.

İSTANBULSPOR - TRABZONSPOR MAÇININ MUHTEMEL 11'LERİ

İSTANBULSPOR: Jensen, Tuncer, Okan, Mehmet, Oğuzhan, Ferhat, Melih, Ali, Topalli, İbrahim, Ebert

TRABZONSPOR: Uğurcan, Larsen, Denswil, Hugo, Eren, Dorukhan, A. Ömür, Bakasetas, Visca, Trezeguet, Cornelıus

TRABZONSPOR'DA 4 EKSİK

Sezona başlamadan sakatlık kabusu yaşayan Trabzonspor'da Marek Hamsik, Hüseyin Türkmen, tedavileri süren Serkan Asan ve Bruno Peres, İstanbulspor maçında süre alamayacak.