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Trabzonspor Haberleri: Şampiyon Trabzonspor İstanbulspor karşılaşmasıyla perdeyi açıyor

Süper Lig’in son şampiyonu Trabzonspor, 2022-23 sezonuna İstanbulspor deplasmanında start veriyor. Bordo-mavililer, Süper Kupa zaferi sonrası lige de iyi bir başlangıç yapmak istiyor. Hamsik'in yokluğunda orta sahada Dorukhan yer alacak.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 05 Ağustos 2022 Cuma 06:50 Güncelleme Tarihi: 05 Ağustos 2022 Cuma 06:55
Trabzonspor Haberleri: Şampiyon Trabzonspor İstanbulspor karşılaşmasıyla perdeyi açıyor

Süper Lig'de 2022-23 sezonunda perde açılıyor... Son şampiyon Trabzonspor, yeni sezonun açılış maçında bu akşam ligin yeni ekibi İstanbulspor'a konuk olacak... Atatürk Olimpiyat Stadı'nda saat 21.00'de başlayacak karşılaşmayı Arda Kardeşler yönetecek. Bordo-mavili takımda sakatlıkları bulunan Marek Hamsik, Hüseyin Türkmen ve Serkan Asan forma giyemeyecek. Teknik direktör Abdullah Avcı özellikle Hamsik'in yokluğunda kadroda bazı değişiklikler yapacak. Takımın jokeri Dorukhan Toköz, stoperden orta sahaya geçecek.

İSTANBULSPOR: Jensen, Tuncer, Okan, Mehmet, Oğuzhan, Ferhat, Melih, Ali, Topalli, İbrahim, Ebert
TRABZONSPOR: Uğurcan, Larsen, Denswil, Hugo, Eren, Dorukhan, A. Ömür, Bakasetas, Visca, Trezeguet, Cornelıus

SAAT: 21.00

HAKEM: Arda Kardeşler

STAT: OLİMPİYAT


VİTOR HUGO'NUN YANINA DENSWİL
Stoperde ise Vitor Hugo'nun yanında Stefano Denswil görev alacak... Lige kayıpsız başlamak isteyen Abdullah Avcı, İstanbulspor'un geçtiğimiz sezonki kadro bütünlüğünü önemli oranda koruduğunu ve birbirini iyi tanıyan oyunculardan kurulu bir takım olduğunu hatırlatarak, öğrencilerini uyardı. Bordo-mavililer ilk düdükle birlikte oyunun kontrolünü eline alıp, golü bulmayı hedefliyor. Hazırlık maçlarında ve Süper Kupa'da topa sahip olan takım kimliği de korunmaya çalışılacak.


TRABZONSPOR'UN LİGDE 'EN'LERİ
En erken şampiyonluğu ilan eden takım: Bitime 3 hafta kala (2021-22 sezonu/ Diğeri Fenerbahçe).
En uzun süre sahasında yenilmeyen takım: 90 maç (1975-76 sezonu 10. haftasından, 1981-82 sezonu 6. haftaya kadar)
En az puanla şampiyon olan takım: 39 puan (1979-80 ve 1980-81)
En az gol atarak şampiyon olan takım: 25 gol (1979-80)
En uzun süre gol yemeyen takım: 12 maç (1978-79 sezonunda 5-16. haftalar/ Diğeri Fenerbahçe)
En uzun süre gol yemeyen kaleci: Şenol Güneş (1978-79 sezonunda 1112 dakika)

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