Haberler Trabzonspor Süper Lig'de 2022-2023 sezonun ilk golü Trabzonsporlu Cornelius'tan

Süper Lig'de 2022-2023 sezonun ilk golü Trabzonsporlu Cornelius'tan

Spor Toto Süper Lig'de 2022-2023 sezonunun ilk golünü Trabzonspor'un Danimarkalı golcüsü Andreas Cornelius'dan geldi.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 05 Ağustos 2022 Cuma 21:35
Süper Lig'de 2022-2023 sezonun ilk golü Trabzonsporlu Cornelius'tan

Spor Toto Süper Lig'de 2022-2023 sezonunun ilk golünü Trabzonsporlu Andreas Cornelius kaydetti.

Sezonun açılış maçında Atatürk Olimpiyat Stadı'nda İstanbulspor ile Trabzonspor karşılaştı.

Müsabakanın 16. dakikasında kullanılan korner sonrası kafayla meşin yuvarlağı ağlara gönderen Cornelius, hem takımını 1-0 öne geçirdi hem de bu sezonun ilk golünü atmış oldu.

Demir Grup Sivasspor ile 30 Temmuz'da yine aynı statta oynanan Turkcell Süper Kupa maçında da 2 gol atan Danimarkalı santrfor, sezona iyi bir başlangıç yaptı.

Andreas Cornelius, bordo-mavili formayla geçen sezon 15'i Süper Lig'de olmak üzere 17 kez gol sevinci yaşadı ve Trabzonspor'un şampiyonluğunda önemli bir katkı sağladı.

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