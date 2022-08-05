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İstanbulspor - Trabzonspor maçı CANLI İZLE | Trabzonspor maçı canlı

Süper Lig'de 2022-2023 sezonunun perdesi İstanbulspor-Trabzonspor maçıyla açıldı. Son şampiyon Trabzonspor, ligin yeni ekibi İstanbulspor'a konuk oluyor. Mücadele Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynanıyor. İstanbulspor Trabzonspor maçının canlı anlatımına haberimizden ulaşabilirsiniz.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 05 Ağustos 2022 Cuma 20:55 Güncelleme Tarihi: 05 Ağustos 2022 Cuma 21:10
İstanbulspor - Trabzonspor maçı CANLI İZLE | Trabzonspor maçı canlı

Süper Lig'de heyecan başladı. İstanbulspor ile Trabzonspor ilk hafta maçında karşı karşıya geliyor. Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanan mücadeleyi Arda Kardeşler yönetiyor.

İSTANBULSPOR - TRABZONSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

İstanbulspor - Trabzonspor maçı saat 21:00'de başladı ve beIN SPORTS 1'den canlı yayınlanıyor.

İSTANBULSPOR - TRABZONSPOR MAÇININ 11'LERİ

İSTANBULSPOR: Jensen, Oğuzhan, Okan, Mehmet, Tuncer, Ali, Ferhat, Melih, Topalli, İbrahim, Abazaj

TRABZONSPOR: Uğurcan, Larsen, Dorukhan, Hugo, Eren, Siopis, Abdülkadir, Bakasetas, Visca, Trezeguet, Cornelius

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