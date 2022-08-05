İstanbulspor - Trabzonspor maçı CANLI İZLE | Trabzonspor maçı canlı

Süper Lig'de heyecan başladı. İstanbulspor ile Trabzonspor ilk hafta maçında karşı karşıya geliyor. Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanan mücadeleyi Arda Kardeşler yönetiyor.
İSTANBULSPOR - TRABZONSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?
İstanbulspor - Trabzonspor maçı saat 21:00'de başladı ve beIN SPORTS 1'den canlı yayınlanıyor.
İSTANBULSPOR - TRABZONSPOR MAÇININ 11'LERİ
İSTANBULSPOR: Jensen, Oğuzhan, Okan, Mehmet, Tuncer, Ali, Ferhat, Melih, Topalli, İbrahim, Abazaj
TRABZONSPOR: Uğurcan, Larsen, Dorukhan, Hugo, Eren, Siopis, Abdülkadir, Bakasetas, Visca, Trezeguet, Cornelius