Hedefler bitmez

Fırtına'nın teknik patronu Abdullah Avcı, İstanbulspor maçıyla birlikte yeni başarılara yelken açmak istediklerini söyledi. "Eksiklerimizi, hatalarımızı düzelttiğimiz çok verimli bir dönemi geride bıraktık. Şimdi yeni hedeflerimize doğru koşma vakti" diyen bordo-mavili çalıştırıcı, "Atatürk Olimpiyat Stadı'na alıştık. Burada önemli başarılara imza attık. Lige de İstanbulspor maçıyla iyi bir başlangıç yapmak istiyoruz. Sonrasında Şampiyonlar Ligi hedefine ulaşmak istiyoruz. Güzel bir start ile hem iddiamızı hem kendi öz güvenimizi bir kez daha ispat etme düşüncesindeyiz." ifadelerini kullandı.



GÖZLER RAPORDA

Bruno Peres ve Edgar Ie için gözler sağlık kuruluna çevrildi... İki oyuncunun raporları ay sonuna kadar kulübe gelecek. Sağlık kurulu raporları inceledikten sonra, teknik ekiple fikir alışverişi yaparak yol haritasını çizecek. Sözleşmesi devam eden ancak henüz lisansı çıkartılmayan Bruno Peres'in sahalara döneceği süreye bağlı olarak lisansı çıkartılacak... Yaşadığı sakatlık sonrası kontenjanı boşaltmak için kontratı feshedilen Edgar ile de başka bir takımla anlaşmazsa sağlık raporuna bağlı olarak yeniden masaya oturulacak.

LİDERLİK İÇİN 'FARK' PLANI

Süper Lig'de 2021- 22 sezonunu 81 puanla şampiyon bitiren Trabzonspor, 30 hafta lider kalarak rekorunu kırmıştı. 9. haftada konuk ettiği F.Bahçe'yi 3-1 mağlup ederek zirveyi ele geçiren ve bir daha inmeyen Fırtına, yeni sezonda bu seriyi daha ileri taşımayı hedefliyor. Bunun için İstanbulspor'a karşı 3 puanın yanı sıra farklı galibiyet planlanıyor.

HAZIRLIKLAR TAMAMLANDI

Bordo-mavililer hazırlıklarını dün yaptığı idmanla tamamladı. Abdullah Avcı yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yapılan antrenmanda oyuncular ısınma ve koordinasyon çalışmalarının ardından taktik prova gerçekleştirdi.