Haberler Trabzonspor Hedefler bitmez

Hedefler bitmez

Trabzonspor haberleri... Süper Lig öncesi değerlendirmelerde bulunan Abdullah Avcı, "Çok verimli bir dönemi geride bıraktık. Şimdi yeni hedeflere koşma vakti." dedi.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 05 Ağustos 2022 Cuma 06:50
Hedefler bitmez

Fırtına'nın teknik patronu Abdullah Avcı, İstanbulspor maçıyla birlikte yeni başarılara yelken açmak istediklerini söyledi. "Eksiklerimizi, hatalarımızı düzelttiğimiz çok verimli bir dönemi geride bıraktık. Şimdi yeni hedeflerimize doğru koşma vakti" diyen bordo-mavili çalıştırıcı, "Atatürk Olimpiyat Stadı'na alıştık. Burada önemli başarılara imza attık. Lige de İstanbulspor maçıyla iyi bir başlangıç yapmak istiyoruz. Sonrasında Şampiyonlar Ligi hedefine ulaşmak istiyoruz. Güzel bir start ile hem iddiamızı hem kendi öz güvenimizi bir kez daha ispat etme düşüncesindeyiz." ifadelerini kullandı.


GÖZLER RAPORDA

Bruno Peres ve Edgar Ie için gözler sağlık kuruluna çevrildi... İki oyuncunun raporları ay sonuna kadar kulübe gelecek. Sağlık kurulu raporları inceledikten sonra, teknik ekiple fikir alışverişi yaparak yol haritasını çizecek. Sözleşmesi devam eden ancak henüz lisansı çıkartılmayan Bruno Peres'in sahalara döneceği süreye bağlı olarak lisansı çıkartılacak... Yaşadığı sakatlık sonrası kontenjanı boşaltmak için kontratı feshedilen Edgar ile de başka bir takımla anlaşmazsa sağlık raporuna bağlı olarak yeniden masaya oturulacak.

LİDERLİK İÇİN 'FARK' PLANI

Süper Lig'de 2021- 22 sezonunu 81 puanla şampiyon bitiren Trabzonspor, 30 hafta lider kalarak rekorunu kırmıştı. 9. haftada konuk ettiği F.Bahçe'yi 3-1 mağlup ederek zirveyi ele geçiren ve bir daha inmeyen Fırtına, yeni sezonda bu seriyi daha ileri taşımayı hedefliyor. Bunun için İstanbulspor'a karşı 3 puanın yanı sıra farklı galibiyet planlanıyor.

HAZIRLIKLAR TAMAMLANDI

Bordo-mavililer hazırlıklarını dün yaptığı idmanla tamamladı. Abdullah Avcı yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yapılan antrenmanda oyuncular ısınma ve koordinasyon çalışmalarının ardından taktik prova gerçekleştirdi.

DİĞER
Son dakika Galatasaray haberleri: Galatasaray dünya yıldızını sonunda ikna etti! İstanbul’a geliyor işte ödenecek bonservis bedeli…
Kayıp bulundu! Aysun Kayacı 10 yıl sonra ortaya çıktı
Fırtına transferde fırsat kolluyor! 2 yıldız...
Şampiyon perdeyi açıyor
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fırtına transferde fırsat kolluyor! 2 yıldız...
Şampiyon perdeyi açıyor
RESİMLİ CUMA MESAJLARI 2022 🤲 En anlamlı, en güzel Cuma mesajları 🌹
Çeyrek altın ne kadar? Gram altın kaç TL?
aspor CANLI İZLE (HD) - A Spor YAYIN AKIŞI
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Temaslar sürüyor Temaslar sürüyor 06:27
ABD'li kadın basketbolcuya 9 yıl hapis! ABD'li kadın basketbolcuya 9 yıl hapis! 01:24
İşte UEFA Avrupa Ligi'nde gecenin sonuçları İşte UEFA Avrupa Ligi'nde gecenin sonuçları 01:12
İşte UEFA Avrupa Ligi elemelerinde toplu sonuçlar İşte UEFA Avrupa Ligi elemelerinde toplu sonuçlar 01:06
10 numara Djalo! 10 numara Djalo! 00:34
Attila Szalai hakeme takıldı Attila Szalai hakeme takıldı 00:22
Daha Eski
Svedik: O golü atmalıydık Svedik: O golü atmalıydık 00:21
Turu geçeceğiz Turu geçeceğiz 00:20
İlhan Palut: Konya'da turu geçeceğiz İlhan Palut: Konya'da turu geçeceğiz 00:17
Transferde Beşiktaş pişmanlığı! Transferde Beşiktaş pişmanlığı! 00:14
Jesus açıklamıştı! Listedeki golcüler ortaya çıktı Jesus açıklamıştı! Listedeki golcüler ortaya çıktı 00:10
Son model Lincoln Son model Lincoln 00:07