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Trabzonspor'un yıldızı Cornelius'tan Kopenhag yorumu

Son dakika Trabzonspor haberleri: UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda temsilcimiz Trabzonspor Danimarka ekibi Kopenhag ile eşleşmişti. Bordo-mavililer zorlu eşleşmeden tur atlayıp gruplara kalmak istiyor. Fırtına'nın Danimarkalı golcüsü Cornelius da eski takımı ile eşleşmelerini değerlendirdi. İşte Cornelius'un açıklamaları... (fotomac.com.tr / DIŞ HABERLER)

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 04 Ağustos 2022 Perşembe 09:32
Trabzonspor'un yıldızı Cornelius'tan Kopenhag yorumu

Trabzonspor- Kopenhag eşleşmesinin rövanşına ise Trabzonspor ev sahipliği yapacak.

Trabzonspor'un yıldızı Cornelius'tan Kopenhag yorumu

Karşılaşma 24 Ağustos 2022 tarihinde saat 22:00'da başlayacak.

Trabzonspor'un yıldızı Cornelius'tan Kopenhag yorumu

CORNELIUS DEĞERLENDİRMELERDE BULUNDU

Fırtına'nın golcüsü Andreas Cornelius, Şampiyonlar Ligi play-off turunda eski takımı FC Kopenhag ile eşleşmeleri ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Trabzonspor'un yıldızı Cornelius'tan Kopenhag yorumu

Danimarka basınına konuşan yıldız futbolcu bu maçların kendisi iççin özel olacağını söyledi.

Trabzonspor'un yıldızı Cornelius'tan Kopenhag yorumu

Cornelius açıklamasında, eski evine dönmenin heyecanlı olacağını ve eski takım arkadaşları ile yeniden görüşebilecek olmanın çok özel bir duygu olduğunun altını çizdi.

Trabzonspor'un yıldızı Cornelius'tan Kopenhag yorumu

İŞTE CORNELIUS'UN AÇIKLAMALARI:

"Maç başladığında kazanmamızı sağlamak için her şeyi yapacağım.

Trabzonspor'un yıldızı Cornelius'tan Kopenhag yorumu

Karşılaşma nasıl biterse bitsin karşılaşma sonrası eski arkadaşlarımın yanına soyunma odasına gideceğim.

Trabzonspor'un yıldızı Cornelius'tan Kopenhag yorumu

Kopenhag ile eşleştiğimizi Trabzon Havalimanı'na indikten sonra öğrendi.

Trabzonspor'un yıldızı Cornelius'tan Kopenhag yorumu

3. KEZ KARŞI KARŞIYA

Trabzonspor'un yıldızı eski takımı ile 3. kez karşı karşıya gelecek.

Trabzonspor'un yıldızı Cornelius'tan Kopenhag yorumu

Cornelius daha önce Atalanta ve Bordeaux forması giyerken de Kopenhag'a karşı oynamıştı.

Trabzonspor'un yıldızı Cornelius'tan Kopenhag yorumu

KOPENHAG HOCASINDAN CORNELİUS YORUMU

Cornelius ile ilgili konuşan Kopenhag teknik direktörü Thorup, "Andreas Cornelius'u biliyoruz ve şimdi birbirimizle tekrar yüzleşmek zorunda olmamız hem onun hem de bizim için özel.

Trabzonspor'un yıldızı Cornelius'tan Kopenhag yorumu

Ancak bunu dört gözle bekliyoruz ve şimdi bunların analizi üzerinde daha ayrıntılı olarak çalışmaya başlıyoruz ve ardından oyunları dört gözle bekliyoruz." yorumunda bulundu.

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