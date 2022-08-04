Trabzonspor'un yıldızı Cornelius'tan Kopenhag yorumu

UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda kura sonucu Trabzonspor, Danimarka ekibi Kopenhag ile eşleşti.
UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda kura sonucu Trabzonspor, Danimarka ekibi Kopenhag ile eşleşti.
Bordo-mavililer ilk karşılaşmasını deplasmanda oynayacak.
Karşılaşma, 16 Ağustos 2022 tarihinde saat TSİ 22:00'da başlayacak.
Trabzonspor- Kopenhag eşleşmesinin rövanşına ise Trabzonspor ev sahipliği yapacak.
Karşılaşma 24 Ağustos 2022 tarihinde saat 22:00'da başlayacak.
Danimarka basınına konuşan yıldız futbolcu bu maçların kendisi iççin özel olacağını söyledi.
Cornelius açıklamasında, eski evine dönmenin heyecanlı olacağını ve eski takım arkadaşları ile yeniden görüşebilecek olmanın çok özel bir duygu olduğunun altını çizdi.
İŞTE CORNELIUS'UN AÇIKLAMALARI:
"Maç başladığında kazanmamızı sağlamak için her şeyi yapacağım.
Karşılaşma nasıl biterse bitsin karşılaşma sonrası eski arkadaşlarımın yanına soyunma odasına gideceğim.
Kopenhag ile eşleştiğimizi Trabzon Havalimanı'na indikten sonra öğrendi.
3. KEZ KARŞI KARŞIYA
Trabzonspor'un yıldızı eski takımı ile 3. kez karşı karşıya gelecek.
KOPENHAG HOCASINDAN CORNELİUS YORUMU
Cornelius ile ilgili konuşan Kopenhag teknik direktörü Thorup, "Andreas Cornelius'u biliyoruz ve şimdi birbirimizle tekrar yüzleşmek zorunda olmamız hem onun hem de bizim için özel.
Ancak bunu dört gözle bekliyoruz ve şimdi bunların analizi üzerinde daha ayrıntılı olarak çalışmaya başlıyoruz ve ardından oyunları dört gözle bekliyoruz." yorumunda bulundu.