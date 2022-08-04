Taraftar tepki gösterdi

Süper Lig'in açılış maçında İstanbulspor'a konuk olarak bordo-mavililerde bilet fiyatlarına isyan var. Trabzonspor taraftarı biletlerin 261 TL'den satışa çıkarılmasına tepki gösterdi. Bir ailenin maça gitmesinin 1500 TL'yi aşağını belirten taraftarlar "Buna bir üst sınır getirilmesi gerekiyor. Her kulüp kafasına göre bilet fiyatı açıklarsa statlar dolmaz" diyerek fahiş rakama karşı seslerini yükselttiler.
Süper Lig'in açılış maçında İstanbulspor'a konuk olarak bordo-mavililerde bilet fiyatlarına isyan var. Trabzonspor taraftarı biletlerin 261 TL'den satışa çıkarılmasına tepki gösterdi. Bir ailenin maça gitmesinin 1500 TL'yi aşağını belirten taraftarlar "Buna bir üst sınır getirilmesi gerekiyor. Her kulüp kafasına göre bilet fiyatı açıklarsa statlar dolmaz" diyerek fahiş rakama karşı seslerini yükselttiler.