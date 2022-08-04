Sahne senin Dorukhan

Trabzonspor'da nerede eksik varsa orayı Dorukhan Toköz kapatıyor. Marek Hamsik'in üzen sakatlığı sonrasında teknik direktör Abdullah Avcı çareyi bir kez daha milli futbolcuda buldu.

Sağ stoper eksikliği sebebiyle Sivasspor ile oynanan Süper Kupa finalinde bu bölgede görev yapan tecrübeli oyuncu, Süper Lig'deki İstanbulspor karşılaşmasıyla birlikte Slovak yıldızın yerini dolduracak. Avcı böylece sadece 1 değişiklik yaparak en iyi kadroyu sahaya çıkarmayı planlıyor. Hamsik dönene kadar Dorukhan onun yerini dolduracak.