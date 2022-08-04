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PFDK'dan Trabzonspor ve Sivasspor'a ceza!

Son dakika spor haberi: Trabzonspor ve Sivasspor'a Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'ndan ceza geldi. TFF'nin internet sitesinden yapılan açıklamada, Trabzonspor'a merdiven boşluklarının boş bırakılmaması ve saha olayları nedeniyle toplam 233 bin lira para cezası kesildiği belirtildi. Sivasspor'a ise çirkin ve kötü tezahürat, merdiven boşluklarının boş bırakılmaması ile saha olayları gerekçesiyle toplamda 107 bin lira para cezası uygulandığı aktarıldı.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 04 Ağustos 2022 Perşembe 17:46
PFDK'dan Trabzonspor ve Sivasspor'a ceza!

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Trabzonspor ve Sivasspor'a para cezası verdi.

TFF'nin internet sitesinde yer alan açıklamada, Turkcell Süper Kupa maçında Trabzonspor'a merdiven boşluklarının boş bırakılmaması ve saha olayları nedeniyle toplam 233 bin lira para cezası kesildiği belirtildi.

Demir Grup Sivasspor'a ise çirkin ve kötü tezahürat, merdiven boşluklarının boş bırakılmaması ile saha olayları gerekçesiyle toplamda 107 bin lira para cezası uygulandığı aktarıldı.

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