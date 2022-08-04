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Leno ucuz geldi

Bordo-mavili ekibin kalecisi Uğurcan Çakır'ın adı Fulham ile anılıyordu. Trabzonspor'un pazarlık masasına 20 milyon euro'dan oturması sebebiyle İngiliz ekibi bu transferde fazla ısrarcı olmadı. Siyah-beyazlılar, Arsenal'den Leno'yu renklerine bağladılar. 30 yaşındaki eldiven için 9.5 milyon euro ödediler.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 04 Ağustos 2022 Perşembe 06:50
Leno ucuz geldi
Bordo-mavili ekibin kalecisi Uğurcan Çakır'ın adı Fulham ile anılıyordu. Trabzonspor'un pazarlık masasına 20 milyon euro'dan oturması sebebiyle İngiliz ekibi bu transferde fazla ısrarcı olmadı. Siyah-beyazlılar, Arsenal'den Leno'yu renklerine bağladılar. 30 yaşındaki eldiven için 9.5 milyon euro ödediler.
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