Leno ucuz geldi

Bordo-mavili ekibin kalecisi Uğurcan Çakır'ın adı Fulham ile anılıyordu. Trabzonspor'un pazarlık masasına 20 milyon euro'dan oturması sebebiyle İngiliz ekibi bu transferde fazla ısrarcı olmadı. Siyah-beyazlılar, Arsenal'den Leno'yu renklerine bağladılar. 30 yaşındaki eldiven için 9.5 milyon euro ödediler.
Bordo-mavili ekibin kalecisi Uğurcan Çakır'ın adı Fulham ile anılıyordu. Trabzonspor'un pazarlık masasına 20 milyon euro'dan oturması sebebiyle İngiliz ekibi bu transferde fazla ısrarcı olmadı. Siyah-beyazlılar, Arsenal'den Leno'yu renklerine bağladılar. 30 yaşındaki eldiven için 9.5 milyon euro ödediler.