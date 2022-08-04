Hamsik üzüntüsü

Karadeniz ekinin yıldızı Marek Hamsik sezona talihsiz bir sakatlıkla başladı. Tecrübeli futbolcu en az 4 hafta sahalardan uzak kalacak. Slovak maestronun bu dönemde kaçırması muhtemel maçlar şöyle: İstanbulspor (D), Hatayspor, Kopenhag (D), Antalyaspor. Teknik direktör Abdullah Avcı, sağlık heyetiyle görüşerek yıldız oyuncunun Galatasaray karşılaşmasına kadar hazır olmasını istedi. 35 yaşındaki futbolcuya yoğun şekilde tedavi uygulanıyor.
Karadeniz ekinin yıldızı Marek Hamsik sezona talihsiz bir sakatlıkla başladı. Tecrübeli futbolcu en az 4 hafta sahalardan uzak kalacak. Slovak maestronun bu dönemde kaçırması muhtemel maçlar şöyle: İstanbulspor (D), Hatayspor, Kopenhag (D), Antalyaspor. Teknik direktör Abdullah Avcı, sağlık heyetiyle görüşerek yıldız oyuncunun Galatasaray karşılaşmasına kadar hazır olmasını istedi. 35 yaşındaki futbolcuya yoğun şekilde tedavi uygulanıyor.