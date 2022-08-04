Grillitsch ısrarı

Bordo-mavili ekibin Florian Grillitsch'ye yaptığı önerinin detayları da ortaya çıktı. Karadeniz ekibinin idarecilerinin 26 yaşında bonservisi elinde olan tecrübeli futbolcu için üst maaş sınırı 1.5 milyon euro önerdiği kaydedildi. Tabii bu rakama ciddi eklemeler de olacak. Trabzonspor yönetimi, Grillitsch'e yüklü bir imza parası ve bol başarı bonusları içeren bir sözleşme sunduğu kaydedildi. Menajeriyle birlikte Londra'da olan Grillitsch gelişmeleri yakından takip ediyor. Menajerinin kısa süre içinde İstanbul'a geleceği ve burada Trabzonsporlu yöneticilerle yüz yüze de konuşacağı belirtildi.
XEKA DA GÜNDEMDE
Trabzonspor'un Lille ile kontratı sona eren Xeka'yı da gündemine aldığı kaydedildi. Menajerler tarafından bordo-mavili kulübe önerilen 27 yaşındaki orta saha oyuncusu için scout ekibinin detaylı raporu bekleniyor.