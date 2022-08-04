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Grillitsch ısrarı

Marek Hamsik’in sakatlığı sonrasında Fırtına, Avusturyalı futbolcu için ikinci defa harekat başlattı. Görüşmeler hızlı şekilde ilerliyor.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 04 Ağustos 2022 Perşembe 06:50
Grillitsch ısrarı
Trabzonspor'da orta saha transferi bir kez daha canlandı. Marek Hamsik geçen sezonun ikinci devresinde sakatlık yaşamış ve bir süre forma giyememişti. Slovak futbolcu bu sezon da yaşadığı problem nedeniyle 1 ay sahalardan uzak kalacak. Onun eksikliğini en aza indirmek için bordo-mavili yönetim de transfere sarıldı. Teknik direktör Abdullah Avcı'nın ısrarla istediği Florian Grillitsch için Karadeniz Fırtınası ikinci çıkarmayı başlattı. Yönetim menajerini değiştiren Avusturyalı oyuncu için bir kez daha masada. Trabzonspor bu defa güçlü bir teklif sunarak işi bitirmeyi hedefliyor.

Bordo-mavili ekibin Florian Grillitsch'ye yaptığı önerinin detayları da ortaya çıktı. Karadeniz ekibinin idarecilerinin 26 yaşında bonservisi elinde olan tecrübeli futbolcu için üst maaş sınırı 1.5 milyon euro önerdiği kaydedildi. Tabii bu rakama ciddi eklemeler de olacak. Trabzonspor yönetimi, Grillitsch'e yüklü bir imza parası ve bol başarı bonusları içeren bir sözleşme sunduğu kaydedildi. Menajeriyle birlikte Londra'da olan Grillitsch gelişmeleri yakından takip ediyor. Menajerinin kısa süre içinde İstanbul'a geleceği ve burada Trabzonsporlu yöneticilerle yüz yüze de konuşacağı belirtildi.

XEKA DA GÜNDEMDE

Trabzonspor'un Lille ile kontratı sona eren Xeka'yı da gündemine aldığı kaydedildi. Menajerler tarafından bordo-mavili kulübe önerilen 27 yaşındaki orta saha oyuncusu için scout ekibinin detaylı raporu bekleniyor.

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