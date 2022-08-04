Denswil 11’e dönüyor

Marek Hamsik'in sakatlığı sebebiyle kadroda oynamalar olacak. Sağ stoper transferini henüz gerçekleştiremeyen bordo-mavillierde sol ayaklı Stefano Denswil 11'e dönüş yapacak. Denswil daha önce de sağ stoperde oynamşı ve başarılı maçlar çıkarmıştı. Teknik direktör Abdullah Avcı oyuncusuna güvendiğini söyledi.
Marek Hamsik'in sakatlığı sebebiyle kadroda oynamalar olacak. Sağ stoper transferini henüz gerçekleştiremeyen bordo-mavillierde sol ayaklı Stefano Denswil 11'e dönüş yapacak. Denswil daha önce de sağ stoperde oynamşı ve başarılı maçlar çıkarmıştı. Teknik direktör Abdullah Avcı oyuncusuna güvendiğini söyledi.