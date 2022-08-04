Haberler Trabzonspor 1.5 ayda 6 karşılaşma

1.5 ayda 6 karşılaşma

Trabzonspor'un henüz sezon başında zorlu bir fikstür bekliyor. Karadeniz Fırtınası, Süper Lig'e İstanbulspor mücadelesiyle start verecek. Ayın 5'indeki bu maçtan sonra 12'sinde Hatayspor ile karşılaşacak. 16 Ağustos'ta Kopenhag ile Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçını oynayacak. 21'inde Antalyaspor deplasmanına gittikten sonra 24 Ağustos'ta Şenol Güneş Stadı'nda Kopenhag'ı ağırlayacak. 4 gün sonra da sahasında Galatasaray ile karşılaşacak. Teknik direktör Abdullah Avcı kısa 1.5 ay içinde oynayacakları 6 maçın da birbirinden önemli olduğunu belirtti. Lige iyi başlamaları gerektiğini hatırlattı.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 04 Ağustos 2022 Perşembe 06:50
1.5 ayda 6 karşılaşma
Trabzonspor'un henüz sezon başında zorlu bir fikstür bekliyor. Karadeniz Fırtınası, Süper Lig'e İstanbulspor mücadelesiyle start verecek. Ayın 5'indeki bu maçtan sonra 12'sinde Hatayspor ile karşılaşacak. 16 Ağustos'ta Kopenhag ile Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçını oynayacak. 21'inde Antalyaspor deplasmanına gittikten sonra 24 Ağustos'ta Şenol Güneş Stadı'nda Kopenhag'ı ağırlayacak. 4 gün sonra da sahasında Galatasaray ile karşılaşacak. Teknik direktör Abdullah Avcı kısa 1.5 ay içinde oynayacakları 6 maçın da birbirinden önemli olduğunu belirtti. Lige iyi başlamaları gerektiğini hatırlattı.
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