TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ: Fırtına'dan Florian Grillitsch bombası! Menajeri davet edildi

Stoper hattına takviye yapmak isteyen Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Florian Grillitsch için son bir hamle daha yapılmasını istedi...
Stoper hattına takviye yapmak isteyen Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Florian Grillitsch için son bir hamle daha yapılmasını istedi...
Kendilerini istediği şartlarda kabul ederse Avusturyalı oyuncuyla anlaşılmasını istedi.
"İsviçre çakısı gibi oyuncu" dediği Grillitsch'i stoper oynatmak isteyen Avcı ayrıca orta saha, ön libero ve kanatlarda da oynatabileceği Grillitsch'in kendisi için sorun olmayacağı cevabını verdi.
Trabzonspor yönetimi adına Asbaşkan Ertuğrul Doğan, Grillitsch'in menajerliğini yeniden üstlenen Thomas Böhme'den randevu istedi.
Karadeniz Gazetesi'nin haberine göre; başka bir menajer ya da aileden bir kişinin görüşmede yer almamasını istedi.
Ertuğrul Doğan ayrıca Böhme'yi İstanbul'a davet etti.
Hali hazırda Grillitsch ile beraber Londra'da olan Böhme, hafta sonuna kadar İstanbul'a gelecek. Bir görüşme olacak.
AVCI ISRARCI
Öte yandan Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı da Florian Grillitsch'in transferi için oldukça ısrarcı olduğu belirtiliyor.
NELER YAŞANMIŞTI?
Geçtiğimiz günlerde Florian Grillitsch'in babasının yerine menajerliğini yapması için eski menajeri Thomas Böhm ile anlaştığı ifade edildi.
Bilindiği gibi 26 yaşındaki oyuncunun babası transfer için Galatasaray'dan imza parası haricinde yüksek bir bedel istemiş ve görüşmeler tıkanmıştı.
Menajer değişikliği sonrası Alman basını Grillitsch için transfer döneminin yeni başladığına yönelik ifadeler kullandı.
Geçen hafta anlaşma sağlanan ve bonservisi elinde olan Avusturyalı oyuncu ile 1.5 milyon Euro maaş üzerinden el sıkışan sarı-kırmızılılar, imza parası olarak 1.5 milyon Euro teklif etmişti.
26 yaşındaki Avusturyalı oyuncu geçen sezon Hoffenheim formasıyla Bundesliga'da 18 maçta boy göstermişti.
FLORIAN GRILLITSCH KİMDİR?
7 Ağustos 1995 tarihinde Avusturya'nın Nenkirchen kentinde doğan 26 yaşındaki Avusturyalı futbolcu Florian Grillitsch 1.87 boyundadır ve ön libero ve merkez orta sahada görev almaktadır.
Grillitsch, kariyerinde SVSF Pottschach, Fußballakademie St. Pölten, SV Werder Bremen (2013-2015) takımlarında forma giymiştir.
2017-2018 sezonunda Hoffenheim'a transfer olan orta saha oyuncusu, 5 sezon boyunca forma giydikten sonra kontratını yenilememiştir.