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TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ: Fırtına'dan Florian Grillitsch bombası! Menajeri davet edildi

Son dakika Trabzonspor transfer haberleri: Spor Toto Süper Lig'in son şampiyonu Trabzonspor'da transfer çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Bordo-mavililer Florian Grillitsch için yeniden devreye girdi. Bordo-mavililer Abdullah Avcı'nın isteği doğrultusunda girişimlerini sıklaştırdı ve yıldız futbolcunun menajerini İstanbul'a davet etti.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 03 Ağustos 2022 Çarşamba 09:13
TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ: Fırtına'dan Florian Grillitsch bombası! Menajeri davet edildi

Stoper hattına takviye yapmak isteyen Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Florian Grillitsch için son bir hamle daha yapılmasını istedi...

TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ: Fırtına'dan Florian Grillitsch bombası! Menajeri davet edildi

Kendilerini istediği şartlarda kabul ederse Avusturyalı oyuncuyla anlaşılmasını istedi.

TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ: Fırtına'dan Florian Grillitsch bombası! Menajeri davet edildi

"İsviçre çakısı gibi oyuncu" dediği Grillitsch'i stoper oynatmak isteyen Avcı ayrıca orta saha, ön libero ve kanatlarda da oynatabileceği Grillitsch'in kendisi için sorun olmayacağı cevabını verdi.

TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ: Fırtına'dan Florian Grillitsch bombası! Menajeri davet edildi

Trabzonspor yönetimi adına Asbaşkan Ertuğrul Doğan, Grillitsch'in menajerliğini yeniden üstlenen Thomas Böhme'den randevu istedi.

TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ: Fırtına'dan Florian Grillitsch bombası! Menajeri davet edildi

Karadeniz Gazetesi'nin haberine göre; başka bir menajer ya da aileden bir kişinin görüşmede yer almamasını istedi.

TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ: Fırtına'dan Florian Grillitsch bombası! Menajeri davet edildi

Ertuğrul Doğan ayrıca Böhme'yi İstanbul'a davet etti.

TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ: Fırtına'dan Florian Grillitsch bombası! Menajeri davet edildi

Hali hazırda Grillitsch ile beraber Londra'da olan Böhme, hafta sonuna kadar İstanbul'a gelecek. Bir görüşme olacak.

TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ: Fırtına'dan Florian Grillitsch bombası! Menajeri davet edildi

AVCI ISRARCI

Öte yandan Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı da Florian Grillitsch'in transferi için oldukça ısrarcı olduğu belirtiliyor.

TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ: Fırtına'dan Florian Grillitsch bombası! Menajeri davet edildi

NELER YAŞANMIŞTI?

Geçtiğimiz günlerde Florian Grillitsch'in babasının yerine menajerliğini yapması için eski menajeri Thomas Böhm ile anlaştığı ifade edildi.

TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ: Fırtına'dan Florian Grillitsch bombası! Menajeri davet edildi

Bilindiği gibi 26 yaşındaki oyuncunun babası transfer için Galatasaray'dan imza parası haricinde yüksek bir bedel istemiş ve görüşmeler tıkanmıştı.

TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ: Fırtına'dan Florian Grillitsch bombası! Menajeri davet edildi

Menajer değişikliği sonrası Alman basını Grillitsch için transfer döneminin yeni başladığına yönelik ifadeler kullandı.

TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ: Fırtına'dan Florian Grillitsch bombası! Menajeri davet edildi

Geçen hafta anlaşma sağlanan ve bonservisi elinde olan Avusturyalı oyuncu ile 1.5 milyon Euro maaş üzerinden el sıkışan sarı-kırmızılılar, imza parası olarak 1.5 milyon Euro teklif etmişti.

TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ: Fırtına'dan Florian Grillitsch bombası! Menajeri davet edildi

26 yaşındaki Avusturyalı oyuncu geçen sezon Hoffenheim formasıyla Bundesliga'da 18 maçta boy göstermişti.

TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ: Fırtına'dan Florian Grillitsch bombası! Menajeri davet edildi

FLORIAN GRILLITSCH KİMDİR?

7 Ağustos 1995 tarihinde Avusturya'nın Nenkirchen kentinde doğan 26 yaşındaki Avusturyalı futbolcu Florian Grillitsch 1.87 boyundadır ve ön libero ve merkez orta sahada görev almaktadır.

TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ: Fırtına'dan Florian Grillitsch bombası! Menajeri davet edildi

Grillitsch, kariyerinde SVSF Pottschach, Fußballakademie St. Pölten, SV Werder Bremen (2013-2015) takımlarında forma giymiştir.

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