"Her ikisi için de zor"Geçtığımız sezon Danimarka Ligi'ni şampiyon olarak tamamlayan sadece 30 yıllık geçmişe sahip Kopenhag, UEFA Konferans Ligi 'nde son 16 turuna kalmış ve PSV'ye elenmişti. Transferde çok fazla aktif olmayan Danimarka temsilcisi, 3 oyuncu gönderip 2 yeni oyuncu aldı. Üç haftası geride kalan sezonda ise Kopenhag iyi bir görüntü vermedi ve iki yenilgi aldı. Yaratıcılıktan çok fizik gücüne dayanan bir futbol oynayan ekipte geçen sezon en skorer isim Pep Biel oldu. Her iki taraf için de zorlu geçecek eşleşmede günlük formlar dengeleri değiştirecektir."Bir adım önde" Trabzonspor , zor bir kura çekmiş gibi görünse de gücü ve kalitesiyle Kopenhag'ı eleyecektir. Ancak şunu unutmamak lazım ki Kopenhag, Avrupa tecrübesi olan bir ekip. Sağlam bir savunmaya sahip Danimarka temsilcisi kadrosunu usta stoper Denis Vavro ile güçlendirdi. Hücumda etkili gol ayaklarına sahip olamayan Kopenhag, skor anlamında orta saha rotasyonundan faydalanıyor. Claesson gibi etkili bir sol kanat oyuncusuna sahipler. Trabzonspor'un kadrosunda bulunan Cornelius ve Larsen'in Kopenhag'ı yakından tanıyor olmaları büyük bir avantaj. Zira Cornelius alt yapısnıda yetiştiği Kopenhag'a sürpriz yapacak kapasitede. Abdullah Avcı'nın Avrupa karnesi çok iç açıçı değil. Ancak ligdeki başarısının ardından Abdullah hoca Avrupa'da da mutlaka kendini ispatlamak isteyecektir. Kopenhag, Danimarka Ligi'ne iyi başlayamadı. 3 maçta 2 mağlubiyet aldılar. En iyi form düzeylerinde değiller. Trabzonspor'un Sivas'a karşı sergilediği oyuna bakarsak bordo-mavililerin her anlamda rakibi karşısında bir adım önde olduğunu düşünüyorum.