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Trabzonspor'un Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi Kopenhag'ı tanıyalım

UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda kuralar çekildi. Temsilcimiz Trabzonspor Danimarka ekibi Kopenhag ile eşleşti. Bordo-mavililer ilk karşılaşmasını 16-17 Ağustos'ta deplasmanda oynayacak. Rövanş karşılaşmaları ise 23-24 Ağustos'ta Trabzon'da oynanacak. Peki Trabzonspor'un rakibi Kopenhag nasıl bir takım. İşte Kopenhag ile ilgili detaylar...

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 02 Ağustos 2022 Salı 13:57
Trabzonspor'un Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi Kopenhag'ı tanıyalım

FC Kopenhag, Danimarka'nın önde gelen futbol kulüplerinden birisidir.

Trabzonspor'un Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi Kopenhag'ı tanıyalım

1992 yılında Kıta Avrupası'nın en eski futbol kulübü Kjøbenhavns Boldklub ile Boldklubben 1903 kulüplerinin futbol takımlarını birleştirmesiyle kurulan ekip maçlarını Kopenhag'daki 38,065 kişilik Parken Stadı'nda oynamaktadır.

Trabzonspor'un Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi Kopenhag'ı tanıyalım

Kulüp 2019-20 sezonunda UEFA Avrupa Ligi son 16 turunda İstanbul Başakşehir FK'ı eleyerek tarihinde ilk kez çeyrek finale yükselmiştir.

Trabzonspor'un Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi Kopenhag'ı tanıyalım

COVID-19 pandemisi nedeniyle Köln şehrinde oynanan tek maçlık çeyrek finalde ise Manchester United FC 1-0 yenilerek elenmiştir.

Trabzonspor'un Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi Kopenhag'ı tanıyalım

Kulübün ezeli rakibi Brøndby IF takımıdır.

Trabzonspor'un Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi Kopenhag'ı tanıyalım

Bu takımla oynadıkları maçlar Kopenhag Derbisi olarak nitelendirilmektedir.

Trabzonspor'un Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi Kopenhag'ı tanıyalım

SEZONA KÖTÜ BAŞLADILAR

Kopenhag Danimarka Ligi'nde oynadığı 3 karşılaşmada 1 galibiyet 2 mağlubiyet aldı.

Trabzonspor'un Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi Kopenhag'ı tanıyalım

Geçtiğimiz sezonu şampiyon olarak tamamlayan Kopenhag 22 maçta 48 puan topladı.

Trabzonspor'un Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi Kopenhag'ı tanıyalım

Kopenhag'ın teknik direktörü 52 yaşındaki Danimarkalı Jess Thorup'tur.

Trabzonspor'un Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi Kopenhag'ı tanıyalım

Danimarka temsilcisi bu sezon Denis Vavro ile Lerager'i kadrosuna kattı.

Trabzonspor'un Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi Kopenhag'ı tanıyalım

Kopenhag'ın geçtiğimiz sezon en skorer ismi 47 maçta 18 gol atan Pep Biel.

Trabzonspor'un Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi Kopenhag'ı tanıyalım

FC Kopenhag'ın kadrosunda bir dönem Türkiye'de forma giyen Khouma Babacar ve Paul Mukairu'da görev alıyor.

Trabzonspor'un Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi Kopenhag'ı tanıyalım

Trabzonspor'un yıldız golcüsü Andreas Cornelius, FC Kopenhag'ın alt yapısında yetişti ve yıllarca as takımda görev aldı.

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