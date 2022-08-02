Trabzonspor'un Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi Kopenhag'ı tanıyalım

FC Kopenhag, Danimarka'nın önde gelen futbol kulüplerinden birisidir.
1992 yılında Kıta Avrupası'nın en eski futbol kulübü Kjøbenhavns Boldklub ile Boldklubben 1903 kulüplerinin futbol takımlarını birleştirmesiyle kurulan ekip maçlarını Kopenhag'daki 38,065 kişilik Parken Stadı'nda oynamaktadır.
Kulüp 2019-20 sezonunda UEFA Avrupa Ligi son 16 turunda İstanbul Başakşehir FK'ı eleyerek tarihinde ilk kez çeyrek finale yükselmiştir.
COVID-19 pandemisi nedeniyle Köln şehrinde oynanan tek maçlık çeyrek finalde ise Manchester United FC 1-0 yenilerek elenmiştir.
Kulübün ezeli rakibi Brøndby IF takımıdır.
Bu takımla oynadıkları maçlar Kopenhag Derbisi olarak nitelendirilmektedir.
SEZONA KÖTÜ BAŞLADILAR
Kopenhag Danimarka Ligi'nde oynadığı 3 karşılaşmada 1 galibiyet 2 mağlubiyet aldı.
Geçtiğimiz sezonu şampiyon olarak tamamlayan Kopenhag 22 maçta 48 puan topladı.
Kopenhag'ın teknik direktörü 52 yaşındaki Danimarkalı Jess Thorup'tur.
Danimarka temsilcisi bu sezon Denis Vavro ile Lerager'i kadrosuna kattı.
Kopenhag'ın geçtiğimiz sezon en skorer ismi 47 maçta 18 gol atan Pep Biel.
FC Kopenhag'ın kadrosunda bir dönem Türkiye'de forma giyen Khouma Babacar ve Paul Mukairu'da görev alıyor.
Trabzonspor'un yıldız golcüsü Andreas Cornelius, FC Kopenhag'ın alt yapısında yetişti ve yıllarca as takımda görev aldı.