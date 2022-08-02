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Trabzonspor'da Marek Hamsik şoku!

Trabzonspor, Marek Hamsik'in sakatlandığını duyurdu. Yapılan açıklamada, "Muayene ve MR görüntülenmesi sonucunda sağ kalf bölgesinde kas (soleus) yaralanması tespit edilmiş olup oyuncumuzun tedavisine sağlık ekibimizce başlanılmıştır.” denildi.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 02 Ağustos 2022 Salı 19:36 Güncelleme Tarihi: 02 Ağustos 2022 Salı 19:50
Trabzonspor'da Marek Hamsik şoku!

Trabzonspor, Marek Hamsik'in sakatlandığını duyurdu. Yapılan açıklamada, "Muayene ve MR görüntülenmesi sonucunda sağ kalf bölgesinde kas (soleus) yaralanması tespit edilmiş olup oyuncumuzun tedavisine sağlık ekibimizce başlanılmıştır." denildi.

Trabzonspor'dan yapılan açıklama şu şekilde;

Kulüp Doktorumuz Halil Polat, futbolcumuz Marek Hamsik'in sağlık durumuyla ilgili açıklamada bulundu.

Halil Polat, "Turkcell Süper Kupa maçı sonrasında sağ kalf bölgesinde ağrı hisseden oyuncumuz Marek Hamsik'in yapılan muayene ve MR görüntülenmesi sonucunda sağ kalf bölgesinde kas (soleus) yaralanması tespit edilmiş olup oyuncumuzun tedavisine sağlık ekibimizce başlanılmıştır." dedi.

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