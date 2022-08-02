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Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu: Her zaman beraber hareket edeceğiz

Son dakika haberi... Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, bordo-mavili kulübün 55. kuruluş yıl dönümü etkinliğinde açıklamalarda bulundu. Ağaoğlu, "Trabzonspor, verilen bir mücadeleydi. Spor ahlakına uyuşmayan hareketlerle rakibini ekarte etmek değil, rakipleriyle rekabet edip bu durumdan güç alarak Trabzonspor'da futbol büyüdü. Trabzonspor, başarılarının tamamında alnı ak, başı dik oldu. Her zaman birlikte mücadele ederek, beraber hareket edeceğiz." dedi.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 02 Ağustos 2022 Salı 11:48 Güncelleme Tarihi: 02 Ağustos 2022 Salı 11:53
Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu: Her zaman beraber hareket edeceğiz

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, bordo-mavili kulübün 55. kuruluş yıl dönümü etkinliğinde açıklamalarda bulundu.

Ağaoğlu yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Trabzonspor, verilen bir mücadeleydi. Spor ahlakına uyuşmayan hareketlerle rakibini ekarte etmek değil, rakipleriyle rekabet edip bu durumdan güç alarak Trabzonspor'da futbol büyüdü.

Trabzonspor, başarılarının tamamında alnı ak, başı dik oldu. Her zaman birlikte mücadele ederek, beraber hareket edeceğiz. Trabzonspor, duruşuyla fark yaratan bir camia. Sizlerle birlikte yaşayacağımız, Trabzonspor'u zirveye taşıyacağımız nice yıllarımız olsun."

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