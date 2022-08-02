Trabzonspor Başkanı Ağaoğlu'dan Kopenhag kurası değerlendirmesi: En iyi takımdı

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda oynayacakları maç öncesi konuştu.

Ağaoğlu, kura sonrası yaptığı konuşmada şu ifadelere yer verdi;

"Ülke olarak ilk defa Şampiyonlar Ligi'nde eleme gruplarında oynamak zorunda kaldık. Neden bu durumdayız diye çok iyi değerlendirmemiz gerekiyor. Bu, ülke olarak futbolda nereye geldiğimizin en açık göstergesi.

Kopenhag içlerindeki en iyi takımdı. Ancak onlara sorsanız onlar da 'Trabzon niye çıktı?' diye sorup, üzülürler. Daha önce onlarla oynadığımız talihsiz bir maç vardı, umarım bu da onun rövanşı olur."