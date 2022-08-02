Süper şampiyon Külliye'de!

Karadeniz temsilcisi yeni sezon öncesinde Süper Kupa Finali'nde Sivasspor'u 4-0 gibi farklı bir skorla mağlup ederek bir büyük başarı daha elde etmişti. Spor Toto Süper Lig'de şampiyon olduktan sonra Süper Kupa'yı da kazanan bordo-mavili takım dün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın daveti üzerine Külliye'ye gitti. Başkan Ahmet Ağaoğlu, takım kaptanları Uğurcan Çakır, Marek Hamsik, Abdülkadir Ömür ve diğer oyuncular ile teknik heyet Külliye'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile bir araya geldi.



Külliye'dekı buluşmaya Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu, teknik heyet ve futbolcular katıldı. Ayrıca Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu ile TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi de hazır bulundular. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Şampiyonlar Ligi'nde mutlaka sizi görmek istiyoruz. Umarım yeni sezonda da başarılarınız devam eder. Programıma uyarsa play-off maçında tribünde olmak istiyorum" dedi. Teknik direktör Abdullah Avcı annesinin rahatsızlığı nedeniyle katılamadı.



1 NUMARALI FORMA HEDİYE ETTİLER



Bordo-mavili kulübün başkanı Ahmet Ağaoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a üzerinde adının yazılı olduğu 1 numaralı formayı hediye etti. Ziyarette bulunan futbolcular Marek Hamsik, Uğurcan Çakır, Abdülkadir Ömür, Kağan Moradaoğlu ve Vitor Hugo, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile fotoğraf çekildiler.



'HANGİ BÖLÜMÜ SEÇECEKSİN KAĞAN'



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, YKS sınavında Türkiye 898.'si olan kaleci Kağan Moradaoğlu'nu bu başarısından dolayı tebrik etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, genç eldivene "Bundan sonrası da çok önemli. Hangi bölümü tercih edeceksin?" diye sordu. Kağan da, Hukuk Fakültesini tercih edeceğini Cumhurbaşkanı Erdoğan'a iletti.