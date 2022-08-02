Haberler Trabzonspor Süper şampiyon Külliye'de!

Süper şampiyon Külliye'de!

Süper Lig şampiyonluğundan sonra Süper Kupa’yı da alan Trabzonspor iki kupa ile birlikte Külliye’ye çıktı. Cumhurbaşkanı Erdoğan: Sizleri tebrik ediyorum. Şampiyonlar Ligi'nde mutlaka sizi görmek istiyoruz.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 02 Ağustos 2022 Salı 06:50
Süper şampiyon Külliye'de!

Karadeniz temsilcisi yeni sezon öncesinde Süper Kupa Finali'nde Sivasspor'u 4-0 gibi farklı bir skorla mağlup ederek bir büyük başarı daha elde etmişti. Spor Toto Süper Lig'de şampiyon olduktan sonra Süper Kupa'yı da kazanan bordo-mavili takım dün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın daveti üzerine Külliye'ye gitti. Başkan Ahmet Ağaoğlu, takım kaptanları Uğurcan Çakır, Marek Hamsik, Abdülkadir Ömür ve diğer oyuncular ile teknik heyet Külliye'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile bir araya geldi.

Külliye'dekı buluşmaya Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu, teknik heyet ve futbolcular katıldı. Ayrıca Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu ile TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi de hazır bulundular. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Şampiyonlar Ligi'nde mutlaka sizi görmek istiyoruz. Umarım yeni sezonda da başarılarınız devam eder. Programıma uyarsa play-off maçında tribünde olmak istiyorum" dedi. Teknik direktör Abdullah Avcı annesinin rahatsızlığı nedeniyle katılamadı.

1 NUMARALI FORMA HEDİYE ETTİLER

Bordo-mavili kulübün başkanı Ahmet Ağaoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a üzerinde adının yazılı olduğu 1 numaralı formayı hediye etti. Ziyarette bulunan futbolcular Marek Hamsik, Uğurcan Çakır, Abdülkadir Ömür, Kağan Moradaoğlu ve Vitor Hugo, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile fotoğraf çekildiler.

'HANGİ BÖLÜMÜ SEÇECEKSİN KAĞAN'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, YKS sınavında Türkiye 898.'si olan kaleci Kağan Moradaoğlu'nu bu başarısından dolayı tebrik etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, genç eldivene "Bundan sonrası da çok önemli. Hangi bölümü tercih edeceksin?" diye sordu. Kağan da, Hukuk Fakültesini tercih edeceğini Cumhurbaşkanı Erdoğan'a iletti.

DİĞER
Çiçek Abbas'ın paylaşılamayan güzeli Pembe Mutlu'ya zaman acımasız davrandı! Yeşilçam yıldızı Pembe Mutlu'yu görenler tanıyamıyor
Bülent Ersoy Çeşme'de evlendi! Yaklaşık 50 milyon TL'ye...
Kartal Emirhan'ın alternatifini buldu!
Trabzonspor'a bir dünya yıldızı daha!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Trabzonspor'a bir dünya yıldızı daha!
İşte Trabzonspor'un Umut Bozok teklifi!
1 AĞUSTOS KABİNE TOPLANTISI KARARLARI
Çeyrek altın ne kadar? Gram altın kaç TL?
DOLAR NE KADAR OLDU? 1 AĞUSTOS 2022 altın gram fiyatı
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Emirhan Topçu atağı Emirhan Topçu atağı 06:22
Yunus için transfer kararı! Ayrılıyor mu? Yunus için transfer kararı! Ayrılıyor mu? 01:24
Aslan'a İtalyan stoper! Aslan'a İtalyan stoper! 01:21
Aslan'a İtalyan stoper! Aslan'a İtalyan stoper! 01:09
🔴 A SPOR CANLI YAYIN | Sabah Sporu 🔴 A SPOR CANLI YAYIN | Sabah Sporu 00:35
Galatasaray Uruguaylı yıldızla anlaştı Galatasaray Uruguaylı yıldızla anlaştı 00:33
Daha Eski
Beşiktaş'ın yeni sol beki Masuaku İstanbul'da! Beşiktaş'ın yeni sol beki Masuaku İstanbul'da! 00:33
Takımdan ayrılmak istiyordu Jesus engel oldu! Takımdan ayrılmak istiyordu Jesus engel oldu! 00:33
F.Bahçe Alioski'yi açıkladı! F.Bahçe Alioski'yi açıkladı! 00:32
Pelkas İngiltere yolcusu Pelkas İngiltere yolcusu 00:30
Başkan Erdoğan Trabzonspor'u kabul etti Başkan Erdoğan Trabzonspor'u kabul etti 00:29
Marcao gözyaşlarını tutamadı! "İdolüm..." Marcao gözyaşlarını tutamadı! "İdolüm..." 00:29