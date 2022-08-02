Rakibi belli oluyor

Şampiyonlar Ligi'nde ülkemizi temsil edecek tek takım Trabzonspor'un play-off turundaki rakibi bugün belli olacak. Kura 13.00'te çekilecek. Fırtına, playoff'u aşarsa gruplara kalacak. İşte muhtemel rakipleri:

Kopenhag

Kızılyıldız-Pyunik galibi

Ludogorets-Dinamo Zagreb galibi

Sheriff-Viktoria Plzen galibi



ELENİRSE AVRUPA LİGİ



Trabzonspor bir üst tura geçer ise 25 Ağustos'ta tekrar kura çekimi yapılacak. Elenirse Avrupa Ligi'nde yarışacak. Play-offlarda ilk maçlar 16-17 Ağustos, rövanş karşılaşması ise 23-24 Ağustos tarihlerinde oynanacak.