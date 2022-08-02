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Kuzeyin gerçek kralı

Cornelius kaldığı yerden devam ediyor. Süper Kupa finalinde ‘maçın oyuncusu’ seçilen tecrübeli isim gol krallığını istiyor.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 02 Ağustos 2022 Salı 06:50
Kuzeyin gerçek kralı
Trabzonspor'a geçen sezon başında katılan Andreas Cornelius büyük katkı vermişti. Bordo-mavili ekibin uzun yıllar sonra kazandığı şampiyonluğun baş mimarlarından olan Danimarkalı futbolcu bu sezona da müthiş başladı. Fırtına'nın Sivasspor'u 4-0 yenerek Süper Kupa'yı kazandığı finalde ağları 2 defa havalandırmıştı. 29 yaşındaki futbolcu 'maçın oyuncusu' ödülüne de layık görülmüştü. Sezona süper bir şekilde başlayan tecrübeli forvet geçen yıl kaçırıdğı gol krallığı hedefine bu kez ulaşmak istiyor. Cornelius geçtiğimiz sezonu 15 gol, 5 asistle tamamlamıştı. Bu yıl bu performansının da üzerine çıkmayı hedefliyor. 'Kuzeyin Kralı' lakaplı futbolcunun performansından camia da çok memnun.
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