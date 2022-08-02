Kopenhag hocası Jess Thorup'tan Trabzonspor yorumu

Trabzonspor, Şampiyonlar Ligi elemeleri play-off turunda Danimarka ekibi FC Kopenhag ile eşleşti.

UEFA'nın daha önce açıkladığı takvime göre Play-Off turu ilk maçı 16-17 Ağustos, rövanşı ise 23-24 Ağustos tarihlerinde oynanacak. Karadeniz ekibi, Play- Off'u geçmesi halinde gruplara katılacak ve büyük bir gelirin de sahibi olacak.

KOPENHAG CEPHESİNDEN AÇIKLAMA

Trabzonspor ile eşleşen Danimarka şampiyonu Kopenhag'da teknik direktör Jess Thorup değerlendirmelerde bulundu:

"Yüzde 100 Şampiyonlar Ligi gruplarına kalmayı hedefliyoruz ve mücadeleyi dört gözle bekliyoruz. Hem Parken'de büyük bir Avrupa gecesi hem de Trabzon'daki deplasman maçı için Kopenhag'ı arkamızda bulundurmamız gerektiğini şimdiden söyleyebiliriz. Kağıt üzerinde elde edebileceğimiz en zor eşleşmeydi, ancak aynı zamanda katılmak için oynadığımız dünyanın en büyük kulüp şampiyonası, bu yüzden rekabet her zaman çok keskin olacak." ifadelerini kullandı.

CORNELIUS YORUMU

Cornelius ile ilgili de konuşan Thorup, "Andreas Cornelius'u biliyoruz ve şimdi birbirimizle tekrar yüzleşmek zorunda olmamız hem onun hem de bizim için özel. Ancak bunu dört gözle bekliyoruz ve şimdi bunların analizi üzerinde daha ayrıntılı olarak çalışmaya başlıyoruz ve ardından oyunları dört gözle bekliyoruz." yorumunda bulundu.