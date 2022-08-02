İstanbulspor - Trabzonspor maçı öncesi Madrigal konseri düzenlenecek

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), İstanbulspor - Trabzonspor maçı öncesi Madrigal grubunun konser vereceğini duyurdu.



İşte o açıklama;



TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi tarafından geçtiğimiz günlerde ilk kez gündeme getirilen ve tribünlere daha fazla sayıda kadınlar, gençler, çocuklar ve ailelerin gelmesi amacıyla hayata geçirilecek olan stadyum konserleri, Spor Toto Süper Lig'in ilk haftası ile birlikte başlayacak.

Maçların festival ve şölen havasında geçmesini hedefleyen proje kapsamında, ilk olarak İstanbulspor ile Trabzonspor arasında Olimpiyat Stadı'nda 5 Ağustos Cuma akşamı 21.00'de oynanacak sezonun açılış maçında düzenlenecek konser etkinliğinde Madrigal Grubu sahne alacak.

Son dönemin yükselen grupları arasında yer alan ve "Seni Dert Etmeler" adlı teklisiyle dijital platformlarda en fazla dinlenen Türkçe şarkı rekorunu kıran rock grubu Madrigal'in konseri saat 20.30'da başlayacak. Grup devre arasında da tribündeki futbolseverlere müzik ziyafeti sunacak.

Konserler dizisi, önümüzdeki haftalarda, Türk müziğinin önemli isimleri ile devam edecek.