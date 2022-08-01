Trabzonspor Külliye’ye çıkacak

Süper Lig şampiyonu Trabzonspor, Türkiye Kupası'nı kazanan Sivasspor ile oynadığı Süper Kupa finalini 4-0 kazanmıştı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan karşılaşma sonrasında Twitter hesabından bordo-mavili kulübü kutlamıştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trabzonspor'u Külliye'ye davet etti. Karadeniz ekibinde başkan Ahmet Ağaoğlu, teknik direktör Abdullah Avcı ile ekibi ve tüm takım bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı ziyaret edecek. Kupa da Külliye'ye çıkacak. Cumhurbaşkanlığı Trabzonspor'a hediyeler verecek. Başkan Ahmet Ağaoğlu da, günün anısına Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a forma hediye edecek.