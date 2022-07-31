"Yeni bir hikaye yazmaya başladık"

Fırtına'nın hocası Abdullah Avcı, yeni bir hikaye yazmaya başladıklarını söyledi. Bordo-mavili çalıştırıcı, ""Oyun olarak Sivasspor'u tebrik ederim. İyi bir takıma karşı iyi bir oyun oynadık. Oyuncularımız plana sadık kaldı. Duran top işi çözdü. Oyuncularımızı tebrik ediyorum. Takdiri hak ediyorlar. İki ayda bir şampiyon oluyoruz, çok iyi oluyor (gülerek). Taraftarlara da bir şeyler söylemek isterim. 21 ay oldu geleli ve harika destek veriyorlar. Oyuna sabır istedik, destek oldular. Takımla birlikte savunma ve hücum yaptılar" diye konuştu.



Teknik direktör Abdullah Avcı, sözlerine şöyle devam etti: "Yeni bir hikaye için ihtiyacımız var. Onlar bizim her sene yeni transferimiz. İnsanlar ve biz mutluyuz. Şehirde şampiyonluk sonrası nasıl bir duygu yaşayacağımızı bilmiyordum. İnsanların mutluluğunu görünce biz de mutlu olduk. Ulaşılabilir hedefimiz buydu, aldık. Lige de iyi başlangıç yapmak istiyoruz. Ulaşılır hedeflerimiz var. İlkini aldık, keyfini çıkaracağız. Caner hoca aramızda değil ama analizlerini yolladı. Ekibime teşekkür ederim, başkana ve yönetime de hayırlı olsun."



'SÖZLERİNİ TUTTULAR'

Abdullah Avcı: Marek'in doğum gününü kutlarken 'Hediye istemiyorum, bana kupa alın' dedim. Oyuncular sözünü tuttu. Bundan daha güzel bir hediye olamaz. Ailemle birlikte olan bir resimli pasta kestik. Keyfini çıkaracağız ve tekrar çalışacağız.

KUPA ALMAYA ALIŞTIK

Maçın ardından konuşan Abdülkadir Ömür, "Kupayla bitirdik sezonu kupayla başlamak çok önemli. İyi bir kamp dönemi geçirdik. Bunu taçlandırmak önemliydi. Kupa almaya alıştık, inşallah bunun devamı da gelir" ifadelerini kullandı.