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TRABZONSPOR HABERLERİ | Fırtına'da Abdullah Avcı’ya doğum günü sürprizi!

Son dakika haberleri... Trabzonspor'da Demir Grup Sivasspor ile oynadıkları ve 4-0 kazanılan Süper Kupa maçının ardından keyifli dakikalar yaşandı. Bu dakikalardan bir tanesi de teknik direktör Abdullah Avcı'ya düzenlenen doğum günü sürpriziydi. Fırtına'da maç sonrası, tecrübeli teknik adam için doğum günü sürpriz yapıldı. İşte detaylar...

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 31 Temmuz 2022 Pazar 13:43
TRABZONSPOR HABERLERİ | Fırtına'da Abdullah Avcı’ya doğum günü sürprizi!

Süper Kupa'nın sahibi Trabzonspor'un teknik direktörü Abdullah Avcı'ya, Demir Grup Sivasspor maçı sonrasında doğum günü sürprizi yapıldı.

Süper Lig'in son şampiyonu Trabzonspor ile Ziraat Türkiye Kupası'nın sahibi Demir Grup Sivasspor arasında oynanan Süper Kupa mücadelesini bordo mavililer 4-0'lık skorla kazandı. Büyük sevincin yaşandığı galibiyet sonrasında Trabzonspor yönetimi, 59 yaşına giren teknik direktör Abdullah Avcı'ya sürpriz doğum günü kutlaması yaptı.

'EN BÜYÜK HEDİYELERDEN BİRİ ALDIĞIMIZ KUPA'

Soyunma odasında ailesiyle birlikte fotoğrafının yer aldığı doğum günü pastasıyla karşılaşan Avcı, teşekkür konuşması yaptı. Avcı, "Sizinle beraber olmak, bu şehirde olmak, bu enerjide olmak beni çok mutlu ediyor. çok güzel şeyler kazanıyoruz ve kazanmaya da devam edeceğiz. Yeni bir hikaye yazmak için daha fazlasını istememiz lazım. Bugün bunun başlangıcını yaptık. Hafta sonu Süper Lig'in başlangıcını yapacağız sora da Şampiyonlar Ligi'nin. Kısa vadedeki hedeflerimiz bunlar. Bunlara ulaşacağımızı biliyoruz. Benim için en büyük hediyelerden biri bugün aldığımız kupa. Hepinize teşekkür ediyorum" dedi. Konuşmanın ardından pastanın mumlarını üfleyen Avcı, ilk dilimi kaptan Uğurcan ve başkan Ahmet Ağaoğlu'na ikram etti

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