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Stryger Larsen'den muhteşem başlangıç

Trabzonspor'da Danimarkalı savunmacı, ilk maçında golle tanıştı.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 31 Temmuz 2022 Pazar 06:50
Stryger Larsen'den muhteşem başlangıç

Bordo mavili takımın yeni transferlerinden Stryger Larsen, Trabzonspor ile muhteşem bir siftah yaptı. 31 yaşındaki Danimarkalı savunmacı Stryger Larsen bordı mavili formayla çıktığı ilk karşılaşmada çıktığı ilk resmi karşılaşmada gol sevinci yaşadı. 31 yaşındaki futbolcu, 64. dakikada attığı golle skoru 3-0'a getirip şampiyonluğu perçinleyen isim oldu. Arkadaşlarıyla uyumu ve pozisyon almasıyla dikkat çeken sağ bek, taraftarlardan tam not aldı. Stryger Larsen "Yeni takımıyla ilk resmi maçında kupa sevinci yaşamak herkese nasip olmaz. Gerçekten muhteşem bir atmosfer ve sevinç yaşadım. Umarım sezon içinde de bunu sürdürürüz" ifadesini kullandı.

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