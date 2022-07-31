Spor yazarları Trabzonspor Sivasspor Süper Kupa finalini değerlendirdi

REHA KAPSAL - HAK EDEN KAZANDI

Ligi kupa ile kapatan iki takımın tek hedefi Süper Kupa'yı almaktı. Bu da yeni başlayacak sezonda moral motivasyon ve güven açısından çok önemliydi. İlk 20 dakika Sivasspor ön alanda baskı yapıp oyunu Trabzonspor'a kurdurmak istemedi.

Ancak Rıza Çalımbay'ın bu ön alan presinde unuttuğu en önemli şey topu kazandıktan sonra hücum etmekti.

Bununla ilgili hiçbir oyun kurgusu ve düşüncesi yoktu. Benim de anlamadım bütün hafta topla antrenman yapan bir takım neden topu sürekli rakibe bırakır.

İlk yarısının ortasından sonra Trabzonspor çok pozisyon bulmasa da üstünlüğü ele aldı. Bunun sonucunda da ilk devre Cornelius ile golü bularak ikinci devreye daha rahat çıktı. Tek ayaklı maçlarda skorun getirdiği güven bordomavililerde vardı. Sivasspor ise gol bulma zorunluğu nedeniyle ikinci yarıda daha panik çıktı. Nitekim Ali Şaşal'ın yaptığı hata sonucu maçın en iyisi olan Cornelius galibiyeti pekiştiren golü attı. Larsen ve Eren ne kadar doğru transfer olduğunu net bir şekilde göstermiş oldular.

Maçın özeti; 'Sivasspor hiçbir hücum kombinasyonunu planlı bir şekilde sahaya yansıtamadı.

Daha çok rakibin yapacağı hata ile kazanmak isteyen bir görüntüsü vardı. Tabii ki bu şekilde kazanmaları zordu. Çünkü Trabzonspor hem pas ritmini akıllıca oluşturdu, yeri geldiğinde de tempoyu yükseltip düşürerek aktif dinlenmeyi doğru şekilde uyguladı. Hak ettiği kupayı da aldı. Yalnız bu oyun Şampiyonlar Ligi Play-off'u için yeterli seviyede değil. Abdullah Avcı ve ekibi Avrupa macerası için daha güçlü oyun oynatmalı.





YUNUS EMRE SEL - TARİH KUPALARI YAZAR

Rıza Çalımbay'ın Sivasspor'u geçen sezonun Türkiye Kupası şampiyonu.

Dolayısıyla bu maç resmi bir maç olmasının ötesinde mühim bir test karşılaşmasıydı. Hazırlık döneminde oynadığı rakipleri karşısında pek de, "hazır" bir görüntü veremeyen Trabzonspor, bu testi kendine has oyunuyla geçti. En azından eksikleri giderildiğinde sanılandan daha çabuk dönüşebileceğini göstererek.

Orta alandaki eksikler halen daha göze batıyor. Geçen sezonun kritik isimlerinden Bakasetas, Cornelius merkezli başlayıp kanatlara yayılan hücum aksiyonlarında beklenen seviyede değil.

Trabzonspor hücumunun panzeri Cornelius, Baka'nın ihtiyaç duyduğu hızda alan boşaltamıyor.

Bakasetas da bu sistemde kendi pozisyonunu kovalayacak, taştan ekmek çıkartacak kadar inceci ve kıvrak bir oyun tarzına değil. Gelişen kanat hücumlarında da doğru pozisyon almak yerine ilk opsiyon olmayı zorluyor. Diğer yandan oyuna akıl katarak oynamaya çalışan Trabzonspor'da yeni oyuncuların takıma uyum süresi de beklenenden kısa sürecek gibi. Larsen, Eren, Trezeguet gibi oyuncuların oyun oynamaya çalışan bir takımın parçası olmaları uzun sürmeyecek.

Hem fiziksel, hem teknik, hem de taktiksel anlayışlarıyla Trabzonspor'a beklenen katkıyı, hatta fazlasını vermeleri yüksek ihtimal.

Trabzonspor'un teknik kapasitesi ve direnci karşısında Rıza Çalımbay'ın Sivasspor'u beklenenden uzak bir görüntü çizdi.

İyi kapanan rakiplerini Gradel ile çözme çabaları Larsen, Visca ve zaman zaman Dorukhan'ın tamamlayıcı savunmalarıyla sonuçsuz kaldı. Ön alanda pres denemelerini, finalini getiremese bile Dorukhan'la kıran rakiplerine karşı duran top da kazanamadılar.

Cornelius'un 2. golünün moral bozucu bir hata neticesinde gelmesi kupa finalinde yaptıkları gibi geri dönebilme ümitlerini de sulara gömdü. İyice morallenen rakibine karşı geride daha rahat alan bırakmaları ise maçı kopardı.

Tarih kupaları yazar, kim ne derse desin. Geçen sezon Türkiye ligini domine ederek şampiyon olan Trabzonspor'un Süper Kupayı ezici bir galibiyetle kazanması hem futbol tarihine, hem de Trabzonspor'un şanlı tarihine önemli bir not.





ZEKİ UZUNDURUKAN - KUPA CANAVARI

Son şampiyon Trabzonspor, müzesine bir değerli kupayı daha koydu. Hazırlık maçlarında oynadığı futbol ve aldığı sonuçlarla taraftarlarını tedirgin eden bordo-mavililer, dün gece Atatürk Olimpiyat Stadı'nda bir destan daha yazdılar. İlk 20 dakikada vasat bir görüntü çizen Trabzonspor, sonrasında adeta sazı eline alıp, farklı sonuca gitmeyi başardı. Abdullah Avcı, ilk 20 dakikalık bölüm için oyuncularına 'sabırlı olun, önce rakibi çözelim, sonra fişi çekeriz' demiş adeta. Takım da 'Kupa Avcı'sının taktiklerini harfiyen yerine getirdi.

Rıza Çalımbay'ın Sivasspor'u ise öncelikle Trabzonspor'un oyununu bozup, rakibi hataya zorlayarak sonuca gitmeyi hedefledi. Yani kadro kalitesi olarak Trabzonspor'un çok gerisinde olan Yiğidolar'ın kupada mutlu sona ulaşması tesadüflere kalmıştı. Maç boyunca pozisyon bulmakta, kaleye gitmekte çok zorlandı Sivasspor. Cornelius çok büyük golcü. Böyle büyük maçlarda yıldız golcüler sonucu belirler. Kuzey'in Kralı, dün şahane 2 gol attı. Yeni transferlerden Larsen, hızlı tren gibi sağ taraftan etkili bindirmeler yaptı ve başarılı futbolunu şık bir golle süsledi. Trezequet, tam bir takım oyuncusu olduğunu gösterdi. Eren Elmalı hatasız bir maç çıkardı, çok daha iyi olacak. Tam bir savaşçı. Trabzonspor nokta atışı transferler yaparak sezona giriyor. Elbette ki Uğurcan ile rekabete girecek bir kaleci ve sağ ayaklı bir stopere acil ihtiyaç var. Dün sağ stoper olarak oynayan Dorukhan da hiç sırıtmadı, tam bir joker olduğunu bir kez daha belgeledi. Sezona henüz hazır olmayan Trabzonspor, ligin her zaman dişli takımı olarak ön plana çıkan Rıza Çalımbay'ın Sivasspor'unu zorlanmadan farklı yendi. Hatta maçın son bölümünde adeta sahadan sildi. Bu takım eksiklerini giderdiğinde tıpkı geçen sezon olduğu gibi ligde gaza basıp şampiyonluğa koşar. Sezonun gala maçını Süper Şampiyon Trabzonspor kazandı. Helal olsun Trabzonspor'a! Kupaları toplamaya devam ediyor. Helal olsun Trabzonspor taraftarına! Dün yine tribünleri tıklım tıklım doldurdular. Helal olsun Abdullah Avcı'ya! Türk futbolunun en büyük teknik direktörü olma yolunda ilerliyor. Helal olsun Ahmet Ağaoğlu yönetimine. Laf değil, başarı üretiyorlar! Türk futbolunun süper gücü artık Trabzonspor...

