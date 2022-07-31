Olimpiyat şampiyonu!

Turkcell Süper Kupa, Demir Grup Sivasspor'u 4-0 mağlup eden Trabzonspor'un oldu... Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanan karşılaşmada geçen sezonun Süper Lig Şampiyonu bordo-mavililer, Ziraat Türkiye Kupası'nı kazanan Sivasspor'u Andreas Cornelius (2), Bakasetas (P) ve yeni transferi Jens Stryger Larsen'in golleriyle farklı yenerek bu kupayı üçüncü kez müzesine götürdü. Rakibi karşısında ilk yarıyı 37. dakikada Cornelius'un attığı golle önde kapatan Karadeniz ekibi, ikinci yarıda sahanın tek hakimiydi.

GOL YAĞMURU

Arka arkaya golleri sıralayan Fırtına, 52. dakikada 'gecenin yıldızı' Andreas Cornelius ile farkı ikiye çıkardı: 2-0. 65'te Larsen'in ceza sahası sağ çaprazda çizgi üzerinden yaptığı sert vuruşta, top ağlara gitti: 3-0. Bakasetas, Kouassi'nin düşürülmesiyle kazanılan penaltıyı 74'de gole çevirip skoru ilan etti: 4-0. Trabzonspor 90+4'te Emrehan Gedikli ile bir penaltı atışından da yarararlanamadı... Karşılaşmadan 4-0 galip ayrılan Şampiyon Trabzonspor, 3. Süper Kupası'nı kazandığı Olimpiyat Stadı'nda 2 kez de Türkiye Kupası kaldırmıştı.