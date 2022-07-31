Kouassi’den 2 penaltı

Jean Evrard Kouassi oyuna girdikten sonra Sivasspor'un sağ kanadında fırtına gibi esti. 73'te Trezeguet'nin yerine maça dahil olan Fildişili futbolcu driplinglerle sol kanattan sık sık ceza sahasına girerken, takımına 2 penaltı kazandırdı.
Jean Evrard Kouassi oyuna girdikten sonra Sivasspor'un sağ kanadında fırtına gibi esti. 73'te Trezeguet'nin yerine maça dahil olan Fildişili futbolcu driplinglerle sol kanattan sık sık ceza sahasına girerken, takımına 2 penaltı kazandırdı. Birisi gol oldu, birisi kaçtı. Kouassi etkili futboluyla yeni sezon öncesi umut verdi.