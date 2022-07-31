Haberler Trabzonspor Dorukhan: Kim gelirse gelsin...

Dorukhan: Kim gelirse gelsin...

Trabzonspor'un tecrübeli orta sahası Dorukhan Toköz, Turkcell Süper Kupa'daki 4-0 kazandıkları Sivasspor maçı sonrası açıklamalarda bulundu.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 31 Temmuz 2022 Pazar 06:50
Dorukhan: Kim gelirse gelsin...

Dorukhan, "Çok mutluyuz. Süper Lig kupasını almıştık, yine kupa aldık. Kamptan sonra da iyi çalıştık. Rakibimiz de iyi mücadele verdi. Onları da tebrik ederim" dedi. Stoper pozisyonunda oynamasını da değerlendiren milli futbolcu, "Adana Demir maçında stoperde oynatmıştı. Takım savunmasını iyi yapıyoruz. Hugo ile de iyi anlaşıyoruz" ifadelerini kullandı. 26 yaşındaki futbolcu, son olarak, "Şampiyonlar Ligi'ne kalmak istiyoruz. Hangi takım gelirse gelsin. Kendimiz güveniyoruz. Rehavete kapılmayacağız. Lig ve Şampiyonlar Ligi için elimizden geleni yapacağız" diye konuştu.

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