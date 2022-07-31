Asistler Visca’dan

Andreas Cornelius'un attığı iki golün ortası da Edin Visca'dan geldi... Boşnak yıldız, 37. dakikada sol kanattan kazanılan korner atışında topu altıpasa çok iyi kesti. Cornelius tek vuruşla ağları gördü. 51'de sağ kanattan gelişen atakta yine Visca ceza alanına topu ortaladı. Ali Şaşal'ın elinden kaçırdığı meşin yuvarlağı Cornelius boş kaleye tamamladı... Boşnak oyuncu böylece yeni sezona 2 asistle süper bir başlangıç yaptı.

KUPALARLA GELDİ!

Başakşehir'den geçtiğimiz sezon devre arasında Trabzonspor'a transfer olan Edin Visca, 5 gol+5 asist ile şampiyonlukta da önemli paya sahip olmuştu. Kupada da Antalyaspor'a 1 gol atmıştı.