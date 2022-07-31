Ahmet Çakar'dan Trabzonspor yorumu! "En büyük favori..."

lık Trabzonsporlu. Defansta da ofansta da dengeli. Üstelik golünü de attı. İlk maçta taraftarla gönülbağını kuruverdi. Mete Kalkavan; Türkiye'nin belki de en onurlu hakemi. Arkadaşlarına yapılan haksızlıkta dik durdu. Dün gece de bir kaç faul yanlışı dışında iyi maç yönetti diyebilirim. Verdiği iki penaltıda da birinin VAR yardımı ile olduğunu söylemek zorundayız, haklıydı...
lık Trabzonsporlu. Defansta da ofansta da dengeli. Üstelik golünü de attı. İlk maçta taraftarla gönülbağını kuruverdi. Mete Kalkavan; Türkiye'nin belki de en onurlu hakemi. Arkadaşlarına yapılan haksızlıkta dik durdu. Dün gece de bir kaç faul yanlışı dışında iyi maç yönetti diyebilirim. Verdiği iki penaltıda da birinin VAR yardımı ile olduğunu söylemek zorundayız, haklıydı...
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