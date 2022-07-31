Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Şampiyonlar Ligi'nde yola devam etmek istediklerini vurgularken, teknik direktör Abdullah Avcı ile kimyalarının tam anlamıyla uyduğunu vurguladı. Ağaoğlu, "Nereden bakarsak bakalım güzel bir mücadele vardı. Hazırlık maçlarının aksine çok daha farklı bir performans ortaya koyduk. Sezona kupayla başladık. İnşallah devamı gelir. Şampiyonlar Ligi'nde gruplara kalmak istiyoruz. Finansal ve sportif açıdan önemli. Orada aldığınız bir galibiyet ciddi gelir elde etmenize yardımcı oluyor" ifadesini kullandı.



RAKİPLERİNE GÖNDERME YAPTI

Devler Ligi'nde gruplara kalmak istediklerini belirten Ağaoğlu, "Eleme maçlarına konu olduk, o da bize denk geldi. Ben takımın play-off'u geçip gruplara kalacağına inanıyorum. Camiamızda kafalarda soru işaretleri oluşabilir transfer konusunda. Ama şampiyon bir takımız. 2 oyuncumuz ayrıldı ve 5 takviye yaptık. Önümüzdeki günlerde 1-2 transfer daha yapabiliriz. Bunu yapıp yolumuza bakacağız" dedi. Rakiplerine göndermeler yapan Ağaoğlu, "4 senedir görevdeyiz. 4 yıllık bir bilanço ortaya koyarsak rakiplere göre daha iyi durumdayız. 4 senede 4 kupa aldık" diye konuştu.