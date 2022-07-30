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TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ: Fırtına Florian Grillitsch için yeniden devrede

Son dakika Trabzonspor transfer haberleri: Spor Toto Süper Lig'in son şampiyonu Trabzonspor'da transfer çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Bordo-mavililer Florian Grillitsch için yeniden devreye girdi. Grillitsch, menajerliğini yapan babasının yerine eski menajerine geri dönmesinin ardından Fırtına yeniden harekete geçti.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 30 Temmuz 2022 Cumartesi 09:19
TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ: Fırtına Florian Grillitsch için yeniden devrede

Galatasaray'ın transferi için yoğun çaba sarf ettiği Avusturyalı Florian Grillitsch, menajerliğini yapan babasının yerine eski menajerine geri döndü. Sarı kırmızılı takımın anlaşmaya vardığı bilinen ancak son anda çıkardığı pürüzlerle transfere engel olduğu belirtilen baba Grillitsch'in artık transfer görüşmelerinde yer almayacağı belirtildi.

AVCI ISRARCI

Ajansspor'un haberine göre; yaşanan gelişmeler sonrası 61saat'in haberine göre Trabzonspor, 26 yaşındaki orta saha oyuncusu Florian Grillitsch için transfer atağına geçti. Öte yandan Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı da Florian Grillitsch'in transferi için oldukça ısrarcı olduğu belirtiliyor.


NELER YAŞANMIŞTI?

Geçtiğimiz günlerde Florian Grillitsch'in babasının yerine menajerliğini yapması için eski menajeri Thomas Böhm ile anlaştığı ifade edildi. Bilindiği gibi 26 yaşındaki oyuncunun babası transfer için Galatasaray'dan imza parası haricinde yüksek bir bedel istemiş ve görüşmeler tıkanmıştı. Menajer değişikliği sonrası Alman basını Grillitsch için transfer döneminin yeni başladığına yönelik ifadeler kullandı.

Geçen hafta anlaşma sağlanan ve bonservisi elinde olan Avusturyalı oyuncu ile 1.5 milyon Euro maaş üzerinden el sıkışan sarı-kırmızılılar, imza parası olarak 1.5 milyon Euro teklif etmişti.

26 yaşındaki Avusturyalı oyuncu geçen sezon Hoffenheim formasıyla Bundesliga'da 18 maçta boy göstermişti.

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