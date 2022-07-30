TRABZONSPOR TRANSFER HABERİ: Fırtına Michy Batshuayi transferini bitiriyor

Trabzonspor'un kadrosuna katmak istediği hücum oyuncuları arasında yer alan Michy Batshuayi için kulübü Chelsea ile kiralama yönünde görüşmeler devam ediyor. Geçtiğimiz sezonu Beşiktaş'ta kiralık olarak geçiren ve şu an Chelsea kampında bulunan Belçikalı yıldız için temaslar sıklaştırıldı. Kampın son günü, "Kanat da oynayabilen bir forvet oyuncusu istiyorum" diyen Abdullah Avcı'nın işaret ettiği tüm kriterleri karşılayan Batshuayi için yaklaşık 1 ay önce başlayan görüşmeler hızlandı. 28 yaşındaki oyuncuyu isteyen bordo-mavililer, İngiliz ekibinin gelecek sezonki planlamasında düşünülmeyen Batshuayi için kulübüne satın alma opsiyonu da içeren bir kiralama teklifi yaptı. Batshuayi'nin İngiltere'den de bazı takımlarla görüşme halinde olduğu, Trabzonspor'un yabancı kontenjanı nedeniyle sürecin uzayabileceği ifade edildi.

Michy Batshuayi, geçtiğimiz sezon Beşiktaş'ta 14 gol ve 5 asistle oynadı.