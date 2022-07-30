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Trabzonspor - Sivasspor Süper Kupa finali sonrası Uğurcan Çakır: Hedefimiz yine şampiyonluk

Son dakika spor haberi: Trabzonspor, Süper Kupa finalinde Sivasspor'u 4-0 mağlup ederek kupayı müzesine götürdü. Bordo-mavililerde kaptan Uğurcan Çakır, karşılaşmanın ardından önemli açıklamalarda bulundu. Yeni sezon öncesi güzel bir başlangıç yaptıklarını belirten yıldız file bekçisi, "Hafta içi hocamızın gösterdiği her şeyi sahada gösterdik. Hak ederek kazandık. Taraftarlarımıza armağan olsun." ifadelerini kullandı. İşte o sözler...

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 30 Temmuz 2022 Cumartesi 22:57 Güncelleme Tarihi: 30 Temmuz 2022 Cumartesi 23:01
Trabzonspor - Sivasspor Süper Kupa finali sonrası Uğurcan Çakır: Hedefimiz yine şampiyonluk

Trabzonspor'un kaptanı Uğurcan Çakır, Süper Kupa finalindeki Sivasspor zaferi sonrasında açıklamalarda bulundu. Çok iyi mücadele ettiklerini söyleyen yıldız eldiven, "Taraftarlarımıza armağan olsun. Hedefimiz yine şampiyonluk. İnşallah bunu başarabiliriz." dedi.

İşte o sözler...

Uğurcan Çakır: Yeni sezon için çok güzel bir başlangıç oldu. Çok iyi mücadele ettik, hafta içi hocamızın gösterdiği her şeyi sahada gösterdik. Hak ederek kazandık. Taraftarlarımıza armağan olsun. Hedefimiz yine şampiyonluk. İnşallah bunu başarabiliriz.

3 tane kupa aldık Olimpiyat'ta. Burası bize uğurlu geliyor. Çocukken burada çok Trabzonspor maçı izlemiştim, şimdi kaptanım. Beni seven ve destekleyen herkese teşekkür ederim. Rıza hocamında Trabzon'dayken üzerimde emeği var, onlara sezonun geri kalanında başarılar diliyorum.

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