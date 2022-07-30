Trabzonspor Sivasspor maçı sonrası Jens Larsen konuştu: Benim için çok güzel başlangıç

Trabzonspor'un yeni transferlerinden Jens Larsen, Sivasspor'u 4-0 mağlup ettikleri maçta takımının 3. golünü atarak, bordo-mavili formayla siftah yaptı.

Danimarkalı sağ bek, maç sonu yaptığı açıklamada, attığı golü ve kazandıkları kupayı değerlendirdi.

Larsen şu ifadeleri kullandı:

"Kazandığımız için çok mutluyum. Benim için gol çok güzel bir başlangıç oldu. Golden sonra yedek kulübesiyle beraber kutlamak istedim. Bana buraya ilk geldiğim zamandan beri çok yardımcı oldular, bu yüzden bende onlarla beraber sevinci yaşamak istedim."