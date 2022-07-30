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Trabzonspor Sivasspor maçı sonrası Andreas Cornelius konuştu: Sezona hazır olduğumuzu gösterdik

Trabzonspor'un Sivasspor'u 4-0 mağlup ettiği maça attığı 2 golle damga vuran Andreas Cornelius, Süper Kupa zaferinin ardından açıklamalarda bulundu. Danimarkalı yıldız, "Sezona hazır olduğumuzu herkese gösterdik. İyi performans gösterdiğim için mutluyum. İyi bir sezon bizi bekliyor." dedi.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 30 Temmuz 2022 Cumartesi 23:38 Güncelleme Tarihi: 30 Temmuz 2022 Cumartesi 23:47
Trabzonspor Sivasspor maçı sonrası Andreas Cornelius konuştu: Sezona hazır olduğumuzu gösterdik

Trabzonspor, Süper Kupa maçında Sivasspor'u 4-0 mağlup ederek kupayı müzesine götürdü. Bordo-mavililerde 2 gol atan Andreas Cornelius maça damgasını vurdu.

Danimarkalı yıldız, maç sonu yaptığı açıklamada Süper Kupa zaferini değerlendirdi.

Cornelius şu ifadeleri kullandı:

"Sezona hazır olduğumuzu herkese gösterdik. İyi performans gösterdiğim için mutluyum. İyi bir sezon bizi bekliyor.

İki play-off maçı oynayacağız. Bu maçlar çok zor maçlar. Bugün bunu ne kadar hak ettiğimizi ve Şampiyonlar Ligi'nde neden olduğumuzu göstereceğiz."

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