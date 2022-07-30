Trabzonspor Sivasspor maçı sonrası Andreas Cornelius konuştu: Sezona hazır olduğumuzu gösterdik

Trabzonspor, Süper Kupa maçında Sivasspor'u 4-0 mağlup ederek kupayı müzesine götürdü. Bordo-mavililerde 2 gol atan Andreas Cornelius maça damgasını vurdu.

Danimarkalı yıldız, maç sonu yaptığı açıklamada Süper Kupa zaferini değerlendirdi.

Cornelius şu ifadeleri kullandı:

"Sezona hazır olduğumuzu herkese gösterdik. İyi performans gösterdiğim için mutluyum. İyi bir sezon bizi bekliyor.

İki play-off maçı oynayacağız. Bu maçlar çok zor maçlar. Bugün bunu ne kadar hak ettiğimizi ve Şampiyonlar Ligi'nde neden olduğumuzu göstereceğiz."