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Trabzonspor - Sivasspor maçı öncesi Abdullah Avcı: Çok iyi hazırlandık

Son dakika spor haberi: Süper Kupa finalinde Trabzonspor ile Sivasspor kozlarını paylaşacak. Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynanacak müsabakada kazanan taraf kupayı müzesine götürecek. Bordo-mavililerde teknik direktör Abdullah Avcı, kritik karşılaşma öncesi önemli açıklamalarda bulundu. Deneyimli bir takıma karşı oynayacaklarını ifade eden Avcı, "Çok iyi hazırlandık. Umarım güzel bir müsabaka olur." dedi. İşte o sözler...

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 30 Temmuz 2022 Cumartesi 20:21 Güncelleme Tarihi: 30 Temmuz 2022 Cumartesi 20:29
Trabzonspor - Sivasspor maçı öncesi Abdullah Avcı: Çok iyi hazırlandık

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Sivasspor ile oynanacak Süper Kupa finali öncesi önemli açıklamalarda bulundu. Deneyimli bir takıma karşı oynayacaklarını ifade eden Avcı, "Çok iyi hazırlandık. Umarım güzel bir müsabaka olur." dedi.

İşte o sözler...

Abdullah Avcı: Dün dünde kaldı. Güzel duygular yaşadık, her şey için teşekkür ediyorum herkese. Geçmişin üzerine yeni bir hikaye yazmak için taraftarımızla beraber yola çıkıyoruz.

"Şampiyonlar Ligi öncesi enerjimizi yukarı çekecek bir kupaya uzanmak istiyoruz. Rakibimiz deneyimli bir takım. İyi bir takıma karşı oynayacağız. Çok iyi hazırlandık. Umarım güzel bir müsabaka olur."

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