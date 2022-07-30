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TRABZONSPOR SİVASSPOR CANLI ŞİFRESİZ İZLE 📺 | Trabzonspor - Sivasspor Süper Kupa final maçı ne zaman? Trabzonspor - Sivasspor maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Geçtiğimiz sezonu şampiyon tamamlayan Abdullah Avcı yönetimindeki Trabzonspor ile Ziraat Türkiye Kupası'nı müzesine götüren Rıza Çalımbay yönetimindeki Sivasspor, Süper Kupa finalinde kozlarını paylaşacak. İki takım da sezonu çifte kupa ile tamamlamak için mücadele edecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Trabzonspor - Sivasspor Süper Kupa final maçı ne zaman? Trabzonspor - Sivasspor maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 30 Temmuz 2022 Cumartesi 11:30 Güncelleme Tarihi: 30 Temmuz 2022 Cumartesi 12:00
TRABZONSPOR SİVASSPOR CANLI ŞİFRESİZ İZLE 📺 | Trabzonspor - Sivasspor Süper Kupa final maçı ne zaman? Trabzonspor - Sivasspor maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak?

2021-2022 sezonunu Süper Lig şampiyonu olarak tamamlayan Trabzonspor ile 2021-2022 sezonu Ziraat Türkiye Kupası şampiyonu Sivasspor, Süper Kupa final maçında karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor. Peki, Trabzonspor - Sivasspor Süper Kupa final maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

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TRABZONSPOR - SİVASSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Trabzonspor - Sivasspor Süper Kupa final maçı 30 Temmuz Cumartesi günü saat 20:45'te ATV'de yayınlanacak.

TRABZONSPOR - SİVASSPOR MAÇI HANGİ ŞEHİRDE VE STADYUMDA OYNANACAK?

Trabzonspor - Sivasspor Süper Kupa final maçı İstanbul'da oynanacak ve Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynanacak.

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Trabzonspor - Sivasspor maçı saat kaçta?
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