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Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu'dan transfer sözleri! "Önümüzdeki günlerde..."

Son dakika spor haberi: Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Süper Kupa zaferi sonrası önemli açıklamalarda bulundu. Hazırlık maçlarının aksine çok daha farklı bir performans ortaya koyduklarını belirten Ağaoğlu, "Sezona kupayla başladık. İnşallah devamı gelir" dedi. Öte yandan transferle ilgili konuşan Ahmet Ağaoğlu, "Önümüzdeki günlerde 1-2 transfer daha yapabiliriz. Bunu yapıp yolumuza bakacağız." ifadelerini kullandı. İşte o sözler...

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 31 Temmuz 2022 Pazar 00:03 Güncelleme Tarihi: 31 Temmuz 2022 Pazar 00:11
Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu'dan transfer sözleri! "Önümüzdeki günlerde..."

Süper Kupa finalinde Sivasspor'u 4-0 mağlup eden Trabzonspor, zafere ulaştı. Büyük sevinç yaşayan bordo-mavililerde başkan Ahmet Ağaoğlu, müsabaka sonrası önemli açıklamalarda bulundu. Sezona kupayla başladıkları için mutlu olduklarını dile getiren Ağaoğlu, transfer çalışmalarıyla ilgili konuştu.

İşte o sözler...

"Güzel bir mücadele vardı. Sivasspor'u tebrik ediyorum. Örnek bir takım. Hazırlık maçlarının aksine çok daha farklı bir performans ortaya koyduk. Sezona kupayla başladık. İnşallah devamı gelir."

"Eleme maçlarına konu olduk, o da bize denk geldi. Ben takımın play-off'u geçip gruplara kalacağına inanıyorum. Bizim camiamızda kafalarda soru işaretleri oluşabilir transfer konusunda. Ama şampiyon bir takımız."

"1-2 TRANSFER DAHA YAPABİLİRİZ"
"2 oyuncumuz ayrıldı ve 5 takviye yaptık. Önümüzdeki günlerde 1-2 transfer daha yapabiliriz. Bunu yapıp yolumuza bakacağız."

"HOCAMIZA HEP İNANDIK"
"Başarıyı arzulayan ve başarıyı kovalayan bir takıma, başarıyı arzulayan ve kovalayan bir teknik direktör getirdik. Bizden önceki süreci şanssız olsa da hocamıza hep inandık. Kent, takım, hoca ve yönetim kimyası çok uyumlu oldu."

"Yönetim olarak 4 senedir görevdeyiz. Büyükler arasında en fazla galibiyet alan, en fazla puan toplayan, en az mağlup olan takımız. 4 senede 4 kupayla da en fazla kupa alan takımız. Nereden geldiğimizi herkes hatırlıyor, tekrar hatırlatmaya gerek yok."

"İSTİKRAR ÖNEMLİ"
"İstikrar son derece önemli. Böyle kulüplerde önemlidir. Yönetim, teknik heyet istikrarı değerli. Başkan olarak burada kalayım demiyorum ama istikrarı sağlayınca başarıyı da kovalıyorsunuz."

"Kupa törenini Trabzon'da yaptık. Statta en az 50 bin seyirci vardı. Burada da 80 bin seyirci vardı. Yeryüzünde 20 saat arayla tribünlere bu kadar insan çekebilen bir kulüp bilmiyorum. Farklı bir kulübüz. Farklılığımız da ince detaylardan kaynaklanıyor."

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