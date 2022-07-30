Süper Kupa'nın sahibi Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı'dan açıklamalar "İki ayda bir şampiyon oluyoruz"

Trabzonspor'un Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Süper Kupa finalindeki Sivasspor zaferi sonrasında açıklamalarda bulundu. Çok iyi mücadele ettiklerini söyleyen Avcı, "Taraftarlarımıza armağan olsun. Hedefimiz yine şampiyonluk. İnşallah bunu başarabiliriz." dedi.

İşte Abdullah Avcı'nın Süper Kupa zaferi sonrası açıklamaları;

"SİVASSPOR'U TEBRİK EDERİM"

Abdullah Avcı: Oyun olarak Sivasspor'u tebrik ederim. İyi bir takıma karşı iyi bir oyun oynadık. Oyuncularımız plana sadık kaldı. Duran top işi çözdü. Oyuncularımızı tebrik ediyorum. Takdiri hak ediyorlar.

"İKİ AYDA BİR ŞAMPİYON OLUYORUZ"

İki ayda bir şampiyon oluyoruz, çok iyi oluyor. Taraftarlara da bir şeyler söylemek isterim. 21 ay oldu geleli ve harika destek veriyorlar. Oyuna sabır istedik, destek oldular. Takımla birlikte savunma ve hücum yaptılar.

"ONLAR BİZİM YENİ TRANSFERİMİZ"

Yeni bir hikaye için ihtiyacımız var. Onlar bizim her sene yeni transferimiz. İnsanlar ve biz mutluyuz. Şehirde şampiyonluk sonrası nasıl bir duygu yaşayacağımızı bilmiyordum. İnsanların mutluluğunu görünce biz de mutlu olduk.

"LİGE İYİ BAŞLANGIÇ YAPMAK İSTİYORUZ"

Ulaşılabilir hedefimiz buydu, aldık. Lige de iyi başlangıç yapmak istiyoruz. Ulaşılır hedeflerimiz var. İlkini aldık, keyfini çıkaracağız. Caner hoca aramızda değil ama analizlerini yolladı. Ekibime teşekkür ederim, başkana ve yönetime de hayırlı olsun.

MERTENS BÜYÜK BİR OYUNCU

Dries Mertens çok büyük bir oyuncu kariyeri ve oyunuyla. Ancak bizim için ekonomik anlamda ulaşılabilir durmuyor şu anda. ifadelerini kullandı.