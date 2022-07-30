Haberler Trabzonspor Başkan Recep Tayyip Erdoğan Trabzonspor'u tebrik etti

Başkan Recep Tayyip Erdoğan Trabzonspor'u tebrik etti

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Sivasspor'u 4-0 mağlup ederek Süper Kupa'yı müzesine götüren Trabzonspor'u sosyal medya hesabından yayınladığı paylaşımla tebrik etti.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 31 Temmuz 2022 Pazar 00:00
Başkan Recep Tayyip Erdoğan Trabzonspor'u tebrik etti

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Sivasspor'u 4-0 mağlup ederek Süper Kupa'yı müzesine götüren Trabzonspor'u sosyal medya hesabından yayınladığı paylaşımla tebrik etti.

Başkan Erdoğan paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"2022 Turkcell Süper Kupa sahibi olan Trabzonspor'u, şehrimizi ve tüm Trabzonspor camiasını tebrik ediyorum."

DİĞER
Son dakika Galatasaray haberleri: Bu transfer Süper Lig’de çok konuşulur! Fenerbahçe beğenmemişti Galatasaray yıldız ismi kapıyor…
Başkan Erdoğan, Ordu'da çay davetinde bulunan aileyi ziyaret etti
Trabzonspor Süper Kupa'yı kaldırdı! İşte o anlar
Uğurcan Çakır: Hedefimiz yine şampiyonluk
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Ağaoğlu'dan transfer sözleri! "Önümüzdeki günlerde..."
Avcı'dan Süper Kupa sözleri!
İşte 30 Temmuz Çılgın Sayısal Loto sonuçları
KPSS giyim kuralları neler? Yasak var mı?
aspor CANLI İZLE (HD) - A Spor YAYIN AKIŞI
6
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Bayern Münih Süper Kupa'yı kazandı! Bayern Münih Süper Kupa'yı kazandı! 23:47
Larsen: Benim için çok güzel başlangıç Larsen: Benim için çok güzel başlangıç 23:45
8 gollü müthiş maçta kazanan PSV! 8 gollü müthiş maçta kazanan PSV! 23:44
Cornelius: Sezona hazır olduğumuzu gösterdik Cornelius: Sezona hazır olduğumuzu gösterdik 23:38
İşte Trabzonspor - Sivasspor maçının özeti | İZLEYİN İşte Trabzonspor - Sivasspor maçının özeti | İZLEYİN 23:35
Çalımbay'dan mağlubiyet yorumu: Ders çıkaracağız Çalımbay'dan mağlubiyet yorumu: Ders çıkaracağız 23:24
Daha Eski
Trabzonspor Süper Kupa'yı kaldırdı! İşte o anlar Trabzonspor Süper Kupa'yı kaldırdı! İşte o anlar 23:24
Uğurcan Çakır: Hedefimiz yine şampiyonluk Uğurcan Çakır: Hedefimiz yine şampiyonluk 22:57
Son dakikada penaltı kaçtı! İşte o anlar Son dakikada penaltı kaçtı! İşte o anlar 22:53
Süper Kupa'da Fırtına koptu! Süper Kupa'da Fırtına koptu! 22:42
İşte Fırtına'nın 4. golü! İZLEYİN İşte Fırtına'nın 4. golü! İZLEYİN 22:33
Beşiktaş sol bekini buldu! Beşiktaş sol bekini buldu! 22:25