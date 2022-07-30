Başkan Recep Tayyip Erdoğan Trabzonspor'u tebrik etti

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Sivasspor'u 4-0 mağlup ederek Süper Kupa'yı müzesine götüren Trabzonspor'u sosyal medya hesabından yayınladığı paylaşımla tebrik etti.
Başkan Erdoğan paylaşımında şu ifadelere yer verdi:
"2022 Turkcell Süper Kupa sahibi olan Trabzonspor'u, şehrimizi ve tüm Trabzonspor camiasını tebrik ediyorum."
2022 Turkcell Süper Kupa sahibi olan @Trabzonspor'u, şehrimizi ve tüm Trabzonspor camiasını tebrik ediyorum. pic.twitter.com/oxrxsNaL6f— Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) July 30, 2022